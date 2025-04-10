Эта песня терактом зовется

В Москве к 16-летнему сроку за подготовку трех терактов приговорили 30-летнего начинающего рэпера Вадима Чалого. По поручению агента Службы безопасности Украины (СБУ), с которым он познакомился на Avito, фигурант отправил посылки с бомбами под видом подарков от сослуживцев по СВО трем высокопоставленным офицерам Минобороны РФ. К счастью, мощности аккумуляторов телефонов, вмонтированных в самодельное взрывное устройство, не хватило для их подрывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Чалый

Фото: Dinasty Mind Game Вадим Чалый

Фото: Dinasty Mind Game

Процесс во 2-м Западном окружном военном суде над родившимся в Киеве, но прожившим всю сознательную жизнь в России Вадимом Чалым стартовал в конце марта и занял всего пять судебных заседаний.

Из материалов уголовного дела следовало, что мужчина, больше десяти лет проработавший профессиональным поваром в Волгограде и Краснодаре и имевший российское гражданство, в начале 2024 года, решив сменить профессию, перебрался в столицу, где проживал в одном их хостелов.

В конце весны Чалый, исполнявший рэп под псевдонимом Kovoc, познакомился на Avito с неким Олегом, сообщившим, что является директором фирмы, которая занимается перевозкой грузов, и ищет себе помощника.

В пресс-службе Avito заявили, что у компании нет подтверждений тому, что общение по указанной вакансии велось через ее платформу. «Признаки противоправных действий на платформе не обнаружены. Обращений правоохранительных органов, связанных с данной ситуацией, тоже не было. Если они поступят, готовы предоставить всю доступную информацию»,— заявили в компании.

Как рассказал позже на допросах обвиняемый, Олег предложил ему пройти испытательный срок, за время которого выполнить несколько его разовых поручений. Вначале он попросил купить для него несколько GPS-трекеров якобы для принадлежащих его фирме машин, потом — приобрести химреагенты, которые, как выяснилось, используются для изготовления взрывчатки, а под конец — принять несколько посылок от курьера из Саратовской области и передать их курьерам в столице.

7 июня 2024 года Вадим Чалый, работавший в то время оператором в фирме, принимавшей заказы на ремонт бытовой техники, вышел из офиса на улицу и принял три посылки от курьера. Затем по просьбе Олега передал их курьерам из сервисов доставки, а те отвезли их домой трем полковникам Минобороны, проживавшим в разных районах столицы. Одну из посылок нашла у двери квартиры дочь адресата-военного; другую, также оставленную у двери, взял сосед военнослужащего; а третью курьер передал сыну получателя.

В картонных коробках, упакованных в подарочную обертку, оказались самодельные взрывные устройства, которые должны были сработать от звонка на мобильные телефоны.

Однако, как установила экспертиза, мощности аккумуляторов смартфонов, вмонтированных в бомбы, оказалось недостаточно для их подрыва.

В ходе следствия Вадим Чалый, задержанный 24 июня, полностью признал вину, утверждая, что до последнего не подозревал, что его потенциальный работодатель является агентом СБУ. Впрочем, по словам фигуранта, первые сомнения у него закрались, когда Олег поручил ему закупить химреагенты. Их оказалось сложно достать, а когда Чалый стал искать в интернете продавцов, то обнаружил, что компоненты используются при изготовлении взрывчатки. Однако Олег развеял его сомнения и успокоил. Фигурант уверял, что не является противником СВО, а помог отправить посылки лишь для того, чтобы заработать деньги.

Интересно, что за отправку всех посылок агент СБУ обещал заплатить ему всего четыре или пять тысяч рублей, а в итоге не заплатил ничего. А за покупку GPS-трекеров и химреагентов перевел всего пару тысяч. При этом, как удалось узнать “Ъ”, уже после несостоявшихся терактов сотрудник украинских спецслужб, издеваясь, звонил одному из курьеров и предлагал доставить еще одну «посылку», продиктовав адрес сестры доставщика.

В суде, как и на следствии, Вадим Чалый повинился и извинился перед потерпевшими, которые оставили назначение наказания на усмотрение суда. При этом не все из них поверили в раскаяние фигуранта. Так, один из военных назвал подсудимого «предателем Родины», заявив, что тот — «хороший актер».

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в июле прошлого года Чалый, у которого при задержании нашли марихуану, был осужден Лефортовским судом столицы за незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ) и отделался штрафом в размере 15 тыс. руб. Выяснилось также, что он успел набрать кредитов на 1 млн руб. и, чтобы не платить их, пользовался чужими банковскими карточками.

Обвинение просило для подсудимого Чалого 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а адвокат Игорь Лихолат с учетом признания вины, а также активной помощи следствию призвал суд ограничиться минимально возможным сроком.

В последнем слове подсудимый вновь каялся, уверяя, что не обладает «актерским мастерством». «Я понимаю, что совершил огромную глупость, ошибку. Готов понести наказание»,— сказал он. Чалый просил суд проявить к нему снисхождение из-за матери, которая, по его словам, болеет. «А так свою вину я признаю полностью, готов понести наказание и всем еще раз приношу извинения за то, что причинил неудобства и мог подвергнуть опасности жизни людей»,— добавил фигурант.

Для того чтобы вынести приговор, судья взят тайм-аут на два часа. За совершение трех покушений на теракты (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) он 10 апреля назначил Чалому 16 лет заключения в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также осужденный должен будет заплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

После оглашения судебного решения Вадим Чалый заявил “Ъ”, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать. Он сказал, что в столице писал песни и стихи и мечтал исполнять свои песни в клубах, но успел сделать это лишь раз. Его адвокат Игорь Лихолат сказал, что поддержит жалобу подзащитного, которого друзья охарактеризовали как человека доброго, неконфликтного, легкомысленного и в чем-то наивного.

Мария Локотецкая