МВД: мошенники начали предлагать в мессенджерах брендовые вещи с Poizon

Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая купить брендовые вещи с китайского маркетплейса Poizon. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России. Подростку обещают выкуп вещи по выгодной цене, после чего похищают отправленные за нее средства.

«Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит. Более того, мошенники требуют оплату “пошлины”, чтобы “растаможить товар”»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД советуют родителям разговаривать с детьми об интернет-безопасности и объяснять им, что нельзя доверять незнакомцам в интернете, делиться личными данными и переходить по ненадежным ссылкам. Также не следует хранить на видном месте банковские карты или записанные пароли.

25 марта в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников. Законопроект включает комплекс мер, которые призваны скорректировать работу операторов связи, банков и маркетплейсов в части работы с проблемой кибермошенничества.

Подробности — в материале «Ъ» «Фроду дали обратную связь».