В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя

Депутат Госдумы Амир Хамитов от партии «Новые люди» предложил ввести новую меру по ограничению продажи алкоголя в стране — самозапрет. По его мнению, это может дать положительный результат, учитывая успешный опыт применения аналогичного механизма для кредитных продуктов. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время.

«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок»,— сказал господин Хамитов Life.ru. Он предложил гражданам тратить сэкономленные деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки. Так, по мнению господина Хамитова, инициатива принесет двойную пользу.

Вчера минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект, предлагающий запретить продажу алкоголя в регионе по воскресеньям. В субботу планируется разрешить торговлю с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 сентября. Подобное ограничение уже действует в Вологодской области с 1 марта. 3 апреля губернатор Георгий Филимонов заявил, что за последний месяц продажи алкомаркетов в регионе сократились на 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».

Екатерина Отрашкевич