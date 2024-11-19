Дорогая моя Фемида

90 депутатов Госдумы пожаловались в Конституционный суд (КС) на нормы Налогового кодекса, согласно которым с сентября 2024 года в несколько раз увеличились размеры госпошлин по судебным делам. За повышение ратовали судьи, которые давно добиваются снижения служебной нагрузки и ждут от истцов более рационального подхода к обращению в суд. Со своей стороны, часть адвокатов критикует такой подход, говоря о снижении доступности правосудия для граждан и организаций.

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Парламентарии попросили КС рассмотреть дело в порядке абстрактного нормоконтроля, то есть вне связи с конкретным судебным делом. Для этого по закону требуется собрать под обращением не менее 90 подписей депутатов. Запрос, направленный в КС 14 ноября, был инициирован КПРФ, к которой присоединились фракция «Справедливой России — За правду», несколько членов ЛДПР и два независимых депутата.

Напомним, с 9 сентября судебные издержки для физических и юридических лиц выросли: так, пошлина при подаче иска о расторжении брака составляет 5 тыс. руб. вместо прежних 600 руб., подача искового заявления неимущественного характера обойдется в 3 тыс. руб. вместо 300 руб., а имущественный иск — минимум в 4 тыс. руб. (при цене иска до 100 тыс. руб.). Апелляционная жалоба для физлиц подорожала с 150 руб. до 3 тыс. руб., для организаций — с 3 тыс. до 15 тыс. руб. Наконец, кассационная жалоба теперь стоит для граждан 5 тыс. руб. вместо 150 руб., а для юрлиц — 20 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб.

Необходимость такого повышения в правительстве РФ объяснили тем, что эти госпошлины не индексировались 15 лет и доходы от них покрывают лишь 5% госрасходов на судебную систему.

Кроме того, «удорожание» споров, как надеются в Белом доме, снизит нагрузку на судей и сократит масштабы сутяжничества. Верховый суд (ВС) назвал инициативу «актуальной и своевременной», особо отметив, что пошлины не должны полностью компенсировать расходы на судебную систему, но повышение ставок позволит продолжить работу по созданию более комфортных условий для всех участников процесса. Кроме того, обращение в суд станет последним рубежом защиты, «использование которого целесообразно в случае, если иные (внесудебные) инструменты разрешения спора исчерпаны», указал ВС. При этом в законе сохранены все льготы, связанные с возможностью уменьшения размера пошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты, и это обеспечивает сохранение доступа к правосудию всем лицам, подчеркнул ВС.

Обратившиеся в КС депутаты считают, что рост пошлин все-таки ограничивает доступ граждан к правосудию и тем самым нарушает их конституционное право на судебную защиту.

По данным Росстата, медианная зарплата в РФ в 2023 году составила 46 751 руб., отмечается в запросе (текст есть у “Ъ”), и даже минимальная пошлина в 3 тыс. руб. является для многих граждан существенной суммой. Прохождение же всех этапов, необходимых для обращения в КС, обойдется, по подсчетам заявителей, в 25 тыс. руб. (пошлина на подачу заявления в сам КС осталась неизменной, для граждан она составляет 450 руб.).

Управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай, в свою очередь, обращает внимание, что, судя по первым полученным данным, новый размер госпошлин уже отразился на количестве обращений в суд. Так, 11 ноября 2024 года судебная коллегия ВС по экономическим спорам опубликовала всего 36 судебных актов — по данным официального сервиса kad.arbitr, это самое низкое значение за 14 лет для начала третьей недели ноября и в 5,4 раза меньше показателя 2023 года (195). Сейчас на рассмотрении экономколлегии ВС находятся жалобы, поданные в период с 9 по 13 сентября, то есть сразу после вступления в силу поправок к Налоговому кодексу, поясняет эксперт.

Зато повышение размера пошлин будет естественным образом способствовать развитию альтернативных способов разрешения споров: прежде всего к их числу следует отнести процедуру медиации, которая в нашей стране пока не получила широкого распространения, рассуждает управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк & Партнеры» Владислав Ватаманюк. Он напоминает, что эта процедура основана на достижении компромисса самими спорящими сторонами и способна положительно влиять не только на стабильность гражданского оборота, но и на сокращение издержек.

Анастасия Корня