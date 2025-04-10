Подмосковным мотоциклистам нашли место

Мособлдума приняла закон, разрешающий владельцам мотоциклов и электромобилей хранить бесплатно свой транспорт на подмосковных платных парковках. Это делается для популяризации двухколесных транспортных средств, говорят депутаты. Они ссылаются на положительный опыт Москвы, где парковка для двухколесного транспорта бесплатна с 2013 года. Пока в Подмосковье есть лишь 1,8 тыс. платных парковочных мест, но со временем их станет больше. Мотоциклы занимают меньше места, чем машины, и все большую популярность набирают модели для преодоления плотного городского трафика, а не спортбайки, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об организации дорожного движения в Московской области» и другие нормативные акты в Мособлдуму внес в апреле 2025 года парламентский комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Авторы документа предлагают дать право физическим лицам, владеющим двухколесными мотоциклами, мотороллерами и электромобилями, право «безвозмездной» стоянки на платных подмосковных парковках. Оговаривается, что речь идет о парковках на землях в государственной и муниципальной собственности.

В пояснительной записке к документу говорится, что это делается для популяризации «использования двухколесных транспортных средств» вместо автомобилей. Законодатели также отмечают положительный опыт Москвы, где на городских платных парковках стоянка мотоциклов и мотороллеров бесплатна с 2013 года. Глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин отметил, представляя 10 апреля проект в парламенте, что к проекту поступали замечания областного губернатора Андрея Воробьева, но все они были учтены в документе. Законопроект был принят Мособлдумой во всех трех чтениях сразу.

По данным агентства «Автостат», на июль 2024 года в Подмосковье было зарегистрировано 73,5 тыс. мотоциклов (в Москве — 94,9 тыс., всего в РФ — 2,18 млн). По данным ГИБДД РФ, в 2024 году в собственности подмосковных физлиц находилось 3,3 млн транспортных средств, в том числе 2,8 млн легковых машин. По данным министерства энергетики Подмосковья, в феврале 2025 года в области было зарегистрировано 20,8 тыс. гибридных автомобилей и 4,2 тыс. электрокаров.

Платные парковки в Московской области начали функционировать с ноября 2024 года. В подмосковном минтрансе “Ъ” сообщили, что сейчас в 11 городах области оборудовано 1,84 тыс. платных парковочных мест. «В этом году планируется расширение платного парковочного пространства в Красногорске, Долгопрудном, Сергиевом Посаде, Видном и Подольске, а также запуск платных парковок в Химках»,— сказали в ведомстве, добавив, что вопрос о количестве мест для расширения пока находится в проработке.

Глава общественного объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов считает, что парковка для мотоциклистов «должна быть бесплатной по всей стране». Этот вид транспорта занимает «гораздо меньше места, чем автомобили», поясняет он. «Мотоциклы сейчас получают новое развитие. Постепенно уходят спортивные и очень мощные мотоциклы. Но набирают популярность утилитарные мотоциклы, предназначенные исключительно для преодоления достаточно плотного городского трафика, они гораздо безопаснее и маневреннее»,— говорит господин Иванов. Он напоминает, что в Москве парковка для мотоциклов бесплатна много лет и благодаря этому «огромное количество людей быстро добирается до работы».

Александр Воронов