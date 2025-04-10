Покупатели систем защиты от БПЛА недовольны их эффективностью

Как выяснил «Ъ», российские предприятия все чаще сталкиваются с несоответствием заявленных характеристик купленных антидроновых систем, что вынуждает их заказывать независимые аудиты. Согласно данным «Яндекс Вордстат», если в 2024 году ежемесячно фиксировалось 1–2,8 тыс. запросов на оценку уязвимости объектов, то с 2025 года этот показатель превышает 1 тыс. обращений в день. Маркетплейс «Техключи.рф» также отмечает двукратный рост спроса на подобные услуги — до 30 запросов ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«При проверке выяснилось, что 70% оборудования не соответствует заявленным параметрам»,— сообщил представитель «Транснефти». Хотя 80% закупаемых систем входят в каталог Минобороны, ни один производитель не предлагает полноценной схемы проверки их работоспособности, отметил он.

«Основные проблемы — несоответствие характеристик и ошибки в размещении систем»,— подтвердил Иван Поминов из группы ФТК. По его словам, многие заказчики не имеют достаточных компетенций для самостоятельной оценки эффективности оборудования.

Подробнее читайте в материале «Предприятия закрываются от дронов».