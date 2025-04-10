Предприятия закрываются от дронов

На большинстве гражданских промышленных предприятий РФ к весне 2025 года закупили оборудование для защиты от атак дронов, выяснил “Ъ”. Объем рынка, по разным оценкам, составит по итогам года 30–90 млрд руб., и компании все чаще хотят недорогих и компактных решений под ключ. Но с ростом рынка растет и число претензий заказчиков к эффективности систем и послепродажному обслуживанию. В ряде организаций, в том числе в аэропортах, опасаются, что их обяжут отвечать за последствия атак. По мнению экспертов, беспилотный терроризм с земли, воздуха и воды становится постоянной угрозой, требующей новых стандартов защиты на международном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От 60% до 80% промышленных гражданских предприятий в РФ к апрелю 2025 года оснастили свои территории оборудованием для защиты от атак дронов. На конец 2023 года этот показатель составлял около 25–30%. Такими оценками с “Ъ” поделились три поставщика антидронового оборудования, которые исходят из данных Росстата и собственных исследований рынка.

При этом, по их данным, с 2024 года наблюдается рост закупок оборудования со стороны заказчиков из тех секторов, где, в отличие от объектов критической инфраструктуры, защита необязательна по закону.

Активнее всего закупались предприятия в европейской части РФ. В числе закупок, по их словам, как масштабные комплексы, так и элементы пассивной защиты.

Большинство предприятий предприняли серьезные шаги, которые позволили обеспечить как минимум превентивные меры защиты, подтвердила “Ъ” Наталия Котляр, замдиректора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (разработчик антидроновых комплексов, входит в «Росэлектронику» «Ростеха»).

Распространению средств защиты, по ее словам, поспособствовало развитие нормативной базы, где прописаны типы и сценарии использования оборудования, существенно доработанной в 2024 году. У заказчиков сохраняется сложность с интерпретацией документов, признает эксперт, но с появлением официальных регламентов предприятиям стало гораздо проще подбирать технику.

Ценовой разброс

Одним из ключевых трендов 2025 года госпожа Котляр называет снижение среднего чека на объект на фоне роста интереса к недорогим комплексным решениям. Дорогостоящие масштабные закупки уходят в прошлое и системы защиты все чаще приобретаются по принципу «разумной необходимости», говорит она. Также все больше потребителей хотят один раз приобрести защиту, а не бесконечно ее наращивать. Хотя это нереализуемо, добавляет Наталия Котляр, из-за необходимости постоянной модернизации в соответствии с постоянно меняющейся моделью угроз.

Некоторые объекты невозможно закрыть дешевыми системами в силу их масштабности и повышенной опасности, продолжает она. В этом случае «не обойтись без громоздких и массивных» устройств для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — этими системами по-прежнему интересуются промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры, НПЗ и подстанции. А вот на небольших объектах, где справляется более компактное оборудование, эти комплексы избыточны. В этой связи, по прогнозу представителя НИИ «Вектор», рынок оборудования для защиты от дронов по итогам 2025 года останется на уровне 2024 года — в пределах 30 млрд руб.

По оценке Kaspersky Antidrone, рынок антидроновой защиты в этом году достигнет 40 млрд руб.

Если в прошлые годы заказчики «просто присматривались, то сейчас перешли к плановым закупкам», говорит руководитель по продукту Kaspersky Antidrone Владимир Клешнин. Средний чек, по его словам, снизился для предприятий, которые уже закупили систему противодействия дронам и теперь ее модернизируют. У тех, кто еще не приобрел основную систему, средняя стоимость закупки не снижается, отмечает эксперт. Наоборот, говорит господин Клешнин, заказчик предъявляет к продукту больше требований, а ожидание продвинутого функционала повышает стоимость системы. По его словам, для промышленных заказчиков цена по-прежнему составляет несколько десятков миллионов рублей, а для особенно крупных или важных объектов может доходить до нескольких сотен миллионов рублей.

Гендиректор и основатель «Флай Дрон», эксперт НТИ Никита Данилов ожидает, что в этом году в России на закупку программно-аппаратных комплексов для борьбы с беспилотниками промышленными и прочими предприятиями будет потрачено до 90 млрд руб.

Рынок продолжает расти, поскольку модель угроз, сформировавшаяся в предыдущие годы, сохраняется. Продолжаются прилеты дронов по инфраструктурным объектам и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отмечает господин Данилов. Компании ТЭК остаются основными покупателями антидроновых решений. Но за ними уже стали активно подтягиваться промышленные предприятия из других секторов экономики.

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Востребованные продукты

Рынок антидроновых систем разделяют на три составляющие, первая из которых — физическая защита: различные сети и укрытия. Стоимость сетей начинается от 300 руб. за 1 кв. м.

Вторая часть — средства РЭБ. Здесь представлены как системы отечественного производства, так и те, которые завозятся из Китая, говорит Никита Данилов. Развитие рынка в этой части происходит за счет создания новых модификаций произведенного ранее оборудования и комбинирования комплексов разных производителей. В дополнение к средствам РЭБ закупаются и средства наблюдения: радиолокаторы, лидары и специальные камеры.

Третья часть — средства кинетического поражения беспилотников. К ним относят лазерные установки, дроны-перехватчики, противовоздушные комплексы «воздух—воздух» и «земля—воздух». По словам Никиты Данилова, в этом сегменте работает множество компаний и потенциальный объем продаж в ближайшем будущем может достичь «колоссальных значений».

По данным Kaspersky Antidrone, меньшим спросом стали пользоваться радиоэлектронные ружья, большим — стационарные системы на базе обнаружителей радиолокационного типа, радиочастотных пеленгаторов, оптических устройств и средства противодействия. Также одним из трендов 2025 года стали системы подмены навигационных сигналов — спуферы, которые эффективны против атак дронами самолетного типа, говорят в компании.

Один из востребованных продуктов — система контроля воздушного пространства производства от ЦКБА холдинга «Высокоточные системы», говорит Андрей Яблоков, заместитель гендиректора НИЦ «Аэроскрипт».

Она обнаруживает нелегальные дроны с помощью первичного локатора, интегрирована с системами подавления дронов и цифровой платформой «Небосвод» для мониторинга полетов законопослушных пользователей воздушного пространства.

Также в текущем году растет запрос на средства противодействия, прошедшие проверку в Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). ГКРЧ определила порядок использования радиочастотного спектра средствами радиоэлектронного подавления (РЭП) в конце 2023 года. Раньше этого порядка не существовало и многие опасались применять нелегальные средства противодействия, отмечает Владимир Клешнин.

За 2024 год комиссия приняла положительные решения для более чем 60 средств РЭП, сообщил на конференции ExpoUAV-2025 начальник отдела беспилотных систем НИЦ «Телеком» (подведомственный Минцифры) Дмитрий Лобанов. По его словам, среди одобренных решений — и портативные, и стационарные, и возимые, а также средства подмены координат, которые применяются совместно со средствами радиоэлектронной разведки в составе комплексов. Сейчас на рассмотрении находятся еще несколько десятков заявок на производство и применение средств РЭП, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт фасада башни «IQ-квартал» в «Москва-сити», пострадавшего в результате атаки беспилотника

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ремонт фасада башни «IQ-квартал» в «Москва-сити», пострадавшего в результате атаки беспилотника

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основные производители

Часть собеседников “Ъ” на рынке говорят, что существенная доля оборудования поставляется из Китая. Но в подавляющем большинстве случаев в документах страной производства указана Россия, возражает директор RuDrones Дмитрий Дацыков. Основная масса производителей используют иностранные компоненты ввиду отсутствия отечественной альтернативы, поясняет он. По словам господина Дацыкова, ситуация 2023 года, когда системы покупались в других странах и продавались в РФ как российские, изменилась. Главным образом этому поспособствовала необходимость постоянного обновления систем, что невозможно сделать, не обладая инженерным составом и соответствующими мощностями, указывает он.

Компании-производители делятся на две большие группы. Первая — участники традиционного ВПК, которые занимались данной проблематикой или смежными направлениями до 2022 года.

В том числе Дмитрий Дацыков выделяет такие компании, как ООО СТЦ и НИИ «Вектор», чья продукция активно приобретается госструктурами.

Также на рынке активно присутствует так называемый народный ВПК, продолжает эксперт. Это и стартапы, и крупные компании с других рынков, которые по тем или иным причинам занялись противодроновой защитой.

Их вклад нельзя недооценивать, отмечает он. Если крупные оборонные подрядчики могут производить комплексы ценой «в десятки и сотни миллионов рублей» в количестве нескольких десятков единиц в год, то небольшая компания может производить тысячи детекторов в месяц стоимостью 20–100 тыс. руб. за единицу. Среди таких игроков господин Дацыков выделяет компании «Юмирс», «Фирма "Нелк"», «Гагаринг», «Тримикс», «Гоудрон».

Разбор полетов

По мере того как растет разборчивость заказчиков и повышаются требования к технике, среди собственников объектов критической инфраструктуры растет недовольство эффективностью закупленных ранее систем. В результате они все чаще вынуждены заказывать их технический аудит у независимых компаний. Количество запросов пользователей относительно различных видов оценки уязвимости объектов промышленной и критической инфраструктуры, по данным «Яндекс Вордстат», в 2024 году варьировалось от 1 тыс. до 2,8 тыс. обращений в месяц. С 2025 года показатель превышает 1 тыс. запросов в день. Согласно данным маркетплейса «Техключи.рф», с начала текущего года интерес к этой услуге вырос в два раза, до 30 ежедневных запросов на сайте компании.

Сегодня заказчики сталкиваются с проблемой проверки работоспособности средств подавления дронов как при приемке, так и в ходе их эксплуатации, рассказал замначальника отдела применения беспилотных аппаратов и средств противодействия департамента физической защиты «Транснефти» Александр Морозов. По его словам, 80% закупаемого компанией оборудования включено в каталог проверенной Минобороны техники. Но полноценной сервисной модели с приемкой и предлагаемой схемой проверки работоспособности этих средств, по словам господина Морозова, не предоставляет ни один производитель. А у заказчиков, продолжает топ-менеджер, зачастую недостаточно компетентных сотрудников, которые могут проверить оборудование и контролировать эффективность его работы в ходе эксплуатации.

Специалисты «Транснефти» самостоятельно провели проверку работающего у них оборудования.

«Результаты были феноменальны: почти в 70% случаев параметры заявленных в паспорте частот не совпали с действительностью»,— говорит господин Морозов.

По его словам, пока большинство таких проблем решается благодаря конструктивным отношениям с производителями и поставщиками.

В этой связи в «Транснефти» предлагают производителям проводить независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям. Кроме того, компания считает необходимой разработку производителями методики проверки оборудования с конкретизацией под каждое средство. То есть производители должны прописывать, какими средствами и в каких точках осуществлять замеры, какие параметры необходимо замерять и какие зафиксированные значения являются показателями нормальной работы, продолжает Александр Морозов. Также производители могли бы сами комплектовать оборудование спецсредствами для проверки его работоспособности.

Закупленное оборудование действительно обычно не имеет обратной связи — в нем отсутствуют модули диагностики или ПО для проверки, подтверждает Леонид Володин, руководитель группы ИТСО АО «Каустик» (входит в группу «Никохим»).

На предприятии, по его словам, столкнулись с отказом некоторых производителей дорабатывать или проверять оборудование после установки в связи с высокой загрузкой поставщика. В этой связи в «Каустик» разработали собственную программу на основе промышленной автоматизации SCADA-систем. Это ПО для круглосуточного мониторинга и контроля работоспособности антидронового оборудования в режиме реального времени.

Представители нескольких производителей защитного оборудования отметили в беседе с “Ъ”, что большие предприятия могут и сами создавать подразделения по контролю работоспособности купленной ими техники или отдавать эту задачу на аутсорсинг. Представитель «Транснефти» возражает, что компания уже обучает свой персонал. Но создание полноценной сети подобных служб для корпораций с филиалами по всей стране — слишком сложная организационная задача. А привлечение регулярного стороннего контроля может стоить дороже самого оборудования.

Сегодня у владельцев систем защиты от беспилотников две проблемы: несоответствие заявленных технических характеристик оборудования и его неправильное размещение на прикрываемом объекте, подтверждает председатель правления группы ФТК (интегратор антидроновых систем) Иван Поминов.

Он соглашается, что это может быть слишком сложной задачей для самих заказчиков. По словам господина Поминова, предпроектное обследование — большая выездная работа для группы радиоинженеров, которые с помощью поверенных измерительных комплексов обследуют объект более чем по 30 параметрам. Работы включают инженерно-техническое обследование объекта и инструментальную оценку радиоэлектронной обстановки. В итоге заказчик должен получить комплексный отчет по модели угроз и модели защиты объекта. Если эти работы не выполнены в полном объеме, можно считать, что закупленные комплексы не соответствуют существующим моделям угроз, указывает Иван Поминов.

На рынке сохраняется проблема некорректно проведенного или не проведенного вовсе (заказчиком или поставщиком) радиотехнического обследования (РТО) при приемке и установке оборудования, добавляют в НИИ «Вектор». «Часто клиенты зовут нас с жалобами на неработающее чужое оборудование. На месте мы понимаем, что оборудование хорошее и работающее, но выясняется, что оно приобреталось без РТО на объекте и его расстановка происходила в произвольном порядке»,— делится Наталия Котляр. Эти сложности, по ее словам, зачастую решаются корректировкой расстановки оборудования или дополнением средств защиты новыми системами.

Угрозы и ответы

Собеседники “Ъ” в некоторых аэропортах опасаются, что применение защитных комплексов сделают для них обязательным, так как это может возложить на операторов избыточную ответственность в случае инцидентов. Оптимально, полагают они, распределить ответственность за безопасность между силовыми структурами и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». По словам собеседников “Ъ”, некоторые крупные аэропорты добровольно приобретают оборудование для защиты от дронов за свой счет. Так, в Шереметьево еще в конце 2023 года установили радиолокационно-оптический комплекс.

В феврале 2024 года Минтранс в связи с «возросшими возможностями, масштабами и интенсивностью» атак предложил расширить перечень оборудования для защиты аэропортов, морских речных портов и вокзалов.

Проект постановления предполагает добавить в список спецсредства для противодействия «беспилотным воздушным, подводным и надводным судам». Перечень составлен для подразделений ведомственной охраны (УВО Минтранса). Но несколько собеседников “Ъ” в аэропортах отмечают, что сотрудники УВО Минтранса входят в периметр служб авиационной безопасности (САБ) аэропортов. Они опасаются, что появление таких нормативных документов может повлечь ответственность сотрудников аэропортов — материальную и уголовную — в случае неудачного применения спецсредств при атаке дронов.

В Минтрансе и большинстве крупных аэропортов от комментариев воздержались. В аэропорту Казани отметили, что вопросы обучения сотрудников транспортной безопасности правилам работы на оборудовании для защиты от атак дронов силами аэропортов «законодательством не регламентированы». Также аэропорт считает необходимым проработку дополнительных нормативно-правовых актов о разграничении ответственности между сотрудниками транспортной безопасности и другими структурами.

В глобальном смысле за безопасность аэропортов отвечает прежде всего сам аэропорт в лице гендиректора и руководителя САБ, объясняет обеспокоенность операторов глава Avia.ru Роман Гусаров. Именно руководство аэропорта составляет и утверждает в Минтрансе и силовых структурах инструкцию по обеспечению транспортной безопасности на объекте. Однако эксперт полагает, что пока перечень носит рекомендательный характер и оснащение аэропортов антидроновыми устройствами будет носить точечный характер.

Тематика антидроновой защиты новая для аэропортов всего мира, говорит другой собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. Впервые с этой проблемой столкнулись в ОАЭ и Саудовской Аравии после серии атак хуситов на аэропорты в 2019–2021 годах, позже — на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Во всех трех случаях аэропорты принадлежат государствам и охраняются госструктурами. Для частных структур ответственность за предотвращение терактов слишком тяжелая, говорит собеседник “Ъ”. По его словам, в случае аэропортов компромиссом было бы привлечение госструктур вроде Росгвардии, которые могли бы нести ответственность за предотвращение атак. Но собеседники “Ъ” отмечают, что привлечение Росгвардии обходится кратно дороже ЧОП.

По мнению экспертов, выработка новых стандартов защиты и ответственности необходима на межгосударственном уровне, но в США и ЕС, равно как и в Международной организации гражданской авиации и Международной ассоциации воздушного транспорта, отношение к проблеме пока «крайне расслабленное». По их мнению, в этой связи российские регуляторы могут инициировать обсуждение вопроса на глобальном уровне.

Ключевым трендом 2025 года стало всеобщее понимание, что угроза дроновых террористических атак в современном мире останется если не навсегда, то очень надолго и не исчезнет с завершением спецоперации, соглашается Наталия Котляр.

Она отмечает усиление интереса к российской антидроновой защите иностранных заказчиков, особенно из стран Африки и Латинской Америки. «Компетенции, которые с 2022 года наращивали российские производители, сегодня входят в число наиболее прогрессивных в мире, и запрос на них будет нарастать»,— добавляет она. При этом ряд стран работает в области космической РЭБ, уточняет госпожа Котляр, и это направление будет усиливаться.

Иван Поминов отмечает, что стремительное развитие робототехники сегодня представляет опасность не только с воздуха, но и на земле, на воде и под водой. Ряд собственников объектов уже фиксируют случаи комбинированного применения беспилотных систем, например использование безэкипажных катеров. В ближайшее время потребуется не только пересмотр существующих моделей угроз, заключает он, но и создание мультисредной защиты.

Айгуль Абдуллина