Рынок защиты от дронов в 2025 году оценили в 30–90 млрд рублей

Российский рынок антидроновых решений в 2025 году останется на уровне прошлого года — около 30 млрд руб., спрогнозировала Наталия Котляр из НИИ «Вектор». Однако в Kaspersky Antidrone ожидают роста до 40 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Госпожа Котляр отмечает, что некоторые объекты невозможно закрыть дешевыми системами в силу их масштабности — это объекты критической инфраструктуры, НПЗ и подстанции. А вот на небольших объектах, где справляется более компактное оборудование, эти комплексы избыточны. Одним из ключевых трендов 2025 года она называет снижение среднего чека на фоне роста интереса к недорогим комплексным решениям.

«Если раньше заказчики присматривались, то сейчас перешли к плановым закупкам»,— отмечает Владимир Клешнин, руководитель продукта Kaspersky Antidrone. По его словам, средний чек снижается для компаний, модернизирующих системы, но растет для новых покупателей из-за повышенных требований к функционалу. Стоимость решений для промпредприятий достигает десятков миллионов рублей, а для критических объектов — сотен миллионов.

Основатель «Флай Дрон» Никита Данилов прогнозирует более значительный рост — до 90 млрд руб. «Модель угроз сохраняется: продолжаются атаки на инфраструктуру и объекты ТЭК»,— поясняет он. Хотя энергетики остаются основными заказчиками, к ним активно подключаются предприятия из других отраслей.

Подробнее читайте в материале «Предприятия закрываются от дронов».