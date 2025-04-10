На Кубани построят 15 новых объектов курортной инфраструктуры в 2025 году

На территории Краснодарского края в 2025 году появятся 15 новых объектов курортной инфраструктуры. Работы будут профинансированы за счет курортного сбора, собранного годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Сочи установят систему видеонаблюдения на пляжах, благоустроят территорию по ул. Чекменева в Хостинском районе, а также обновят сквер «Тюльпановое дерево» в Лазаревском районе. В Новороссийске камерами оснастят пляжи «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», «Кристалл 1» и «Кристалл 2».

В Ейске реконструируют аллею на ул. Карла Маркса, а также установят световую конструкцию и детские площадки. В Анапе запланировано обустройство сквера им. Гудовича и монтаж малых архитектурных форм на общественных территориях.

В Туапсе возведут маятниковые качели «Жемчужина», а в Горячем Ключе — появятся малые архитектурные формы «Качеля» и «Шахматный комплект уличный».

Кроме того, в станице Должанская и ауле Агуй-Шапсуг приведут в порядок общественные пространства, включая монтаж урн и уличных качелей в парке Победы. В селах Криница и Дивноморское обустроят «Приморский бульвар» и набережную соответственно. В поселке Псебай установят теннисный стол и скамейки со спинками.

По информации ведомства, к 1 декабря 2024 года поступления от курортного сбора в регионе превысили 813 млн руб., что на 10,5% превышает результат предыдущего года (736 млн руб.). С начала эксперимента в 2018 году общая сумма сборов достигла 2,8 млрд руб.

От уплаты курортного сбора в 2024 году отказались 130 человек, что почти в три раза меньше, чем годом ранее. За семь лет действия программы зафиксировано 1,4 тыс. случаев уклонения от оплаты пошлины.

Анна Гречко