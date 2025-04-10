Депутат Аксаков объяснил, кого коснутся ограничения по снятию наличных денег

Ограничение на выдачу наличных в банкоматах до 50 тыс. в сутки коснется только тех, кто подозревается в дропперстве. Это не будет массовым запретом, объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Если есть подозрения по счету гражданина о том, что этот счет используется для воровства денег, для "прогонки" ворованных денег, только по этим лицам предлагается устанавливать такое ограничение. Это единицы»,— сказал ТАСС господин Аксаков.

Ограничение начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Оно входит в число мер, введенных законом о борьбе с мошенничеством, который 1 апреля подписал президент России Владимир Путин. Также среди новых мер — запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры, обязательная маркировка звонков от организаций, и другое.

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