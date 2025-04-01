Путин запретил госорганам и банкам общаться через иностранные мессенджеры

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий борьбу с телефонным и кибермошенничеством. Документ запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры. Ограничения также коснутся некредитных финансовых организаций, крупных агрегаторов и сайтов с аудиторией от 500 тыс. пользователей в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Еще одно нововведение — обязательная маркировка звонков от организаций. Теперь на экране телефона будет отображаться название компании, что поможет отличить официальный звонок от мошеннического.

Микрофинансовые организации обязаны идентифицировать клиентов через единую биометрическую систему при дистанционном оформлении займов. При этом для цифровых платформ использование биометрии остается правом, а не обязанностью.

Также россияне смогут установить запрет на массовые обзвоны — через операторов связи. А через «Госуслуги» можно будет установить «самозапрет» на дистанционное оформление сим-карт.

Разработанный правительством законопроект о борьбе с кибермошенничеством был принят Госдумой 25 марта сразу во втором и третьем чтениях. 27 марте закон одобрил Совет федерации.

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