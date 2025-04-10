Bloomberg: поставки нефти из США в Китай стремятся к нулю

Поставки нефти из США (крупнейшего в мире ее производителя) в Китай (крупнейший в мире импортер нефти) близки к полной остановке на фоне обострения торговой войны между этими странами. Как отмечает агентство Bloomberg, поставки стабильно сокращаются с начала 2025 года, а повышение пошлин обеими сторонами только усугубляет ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным аналитической компании Vortexa, поставки нефти из США не являются жизненно важными для Китая — на них пришелся только 1% от всего импорта КНР в первые месяцы года. Однако их прекращение — показатель общего разрыва торговых отношений двух крупнейших экономик.

«Китай вводит пошлины 84% на товары из США, из-за этого стоимость американской нефти почти удваивается — становится дороже на $51»,— отмечает главный аналитик Vortexa Айвен Мэтьюз и добавляет, что переработка такой дорогой нефти в Китае становится нерентабельной. Эксперт полагает, что по этой причине импорт сырой нефти в Китай, «скорее всего, будет стремиться к нулю в ближайшие месяцы, если текущие пошлины сохранятся». Часть невостребованной Китаем нефти пойдет другим покупателям в Азии. А Китай, вероятно, будет покрывать образовавшийся дефицит за счет закупок нефти у ближневосточных производителей, например Омана или ОАЭ. Не исключен, по мнению эксперта, вариант наращивания закупок у Ирана и России.

Как Китай притормозил российскую нефть — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская