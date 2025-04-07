Китай притормозил российскую нефть

Экспорт российской нефти снизился на последней неделе марта до 400 тыс. тонн в сутки из-за начала ремонтов на китайских государственных НПЗ. Среднесуточные отгрузки через порт Козьмино упали до 70 тыс. тонн. Аналитики считают, что сокращение экспорта могут компенсировать независимые НПЗ Китая, которые не уходят на ремонт и отдают предпочтение российской нефти марки ESPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Загрузка портов РФ российской нефтью 24–30 марта снизилась на 6,5% неделя к неделе, до 400 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). На показатель повлияло снижение экспорта через порт Козьмино, загрузка которого нефтью снизилась на 39% за неделю, до 70 тыс. тонн в сутки — минимума с начала года.

По данным участников рынка, которые приводит ЦЦИ, это произошло из-за технического обслуживания терминала и начала сезона ремонтов на государственных НПЗ Китая, что снизило спрос на нефть со стороны китайских покупателей. За неделю, по оценкам аналитиков, из порта было отгружено пять танкеров Aframax, из которых три — в направлении Китая, по одному — в Индию и Сингапур.

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов говорит, что снижение отгрузок не повлияло на фрахтовый рынок: ставки из Козьмино до Китая сохраняются на уровне $6–6,5 за баррель. По его словам, техническое обслуживание в Козьмино было плановым, а перерыв в погрузке нефти — кратковременным; сейчас, по данным участников рынка, отгрузки через порт идут в штатном режиме. Как ожидает господин Политов, к существенному снижению отгрузок в Козьмино ремонты на китайских НПЗ не приведут. Сезонные ремонты начались в конце марта и в основном завершатся к июню, уточняет он. Аналитик добавляет, что независимые НПЗ Китая не останавливают работу и предпочитают российскую нефть ESPO (марка нефти, поставляемой по трубопроводу ВСТО) как более доступную по цене и логистике, чем, например, иранская. S&P Global в своем обзоре отмечала, что поставки иранской нефти независимым НПЗ Китая в апреле могут сократиться относительно рекордных уровней марта из-за угроз новых санкций США.

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По данным Platts, которые приводит S&P Global, в марте в Китае выведены из эксплуатации НПЗ мощностью 868 тыс. баррелей в сутки (б/с), в апреле запланировано техническое обслуживание НПЗ мощностью 790 тыс. б/c. Среди остановленных или готовящихся к техобслуживанию заводов — предприятия Sinopec и PetroChina. А частный переработчик Hengli Petrochemical может сократить закупки сырья из-за обслуживания завода по производству этилена, указывают аналитики. По оценкам аналитика из Пекина, которые приводит S&P Global, в результате объем переработки нефти в Китае в марте сократился на 100 тыс. б/с относительно февраля, а в апреле может снизиться еще на 200 тыс. б/с.

Согласно ЦЦИ, главными драйверами экспорта нефти за последнюю неделю марта стали балтийские порты Усть-Луга и Приморск. Среднесуточная загрузка там выросла до 208 тыс. тонн — максимум за последние два месяца. Этому способствует активное участие греческих судовладельцев в перевозках российской нефти (см. “Ъ” от 31 марта). За неделю из балтийских портов отгружены семь танкеров Aframax и шесть танкеров Suezmax. Отгрузки из Новороссийска снижаются три недели подряд. Среднесуточная загрузка порта нефтью 24–30 марта упала на 19% к предыдущей неделе, до 59 тыс. тонн. Из Новороссийска ушли три танкера Suezmax, два из которых направились в Индию, а один — в Турцию.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что сокращение отгрузок в конце марта, вероятнее всего, будет краткосрочным и связано с ценовой конъюнктурой, а не со снижением спроса. По его словам, на фоне падения цен на нефть компании могут временно приостанавливать отгрузки, рассчитывая на восстановление рынка. Мировые цены на нефть негативно реагируют на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин, а также на решение ОПЕК+ ускорить добычу нефти в мае сверх плана. К пятнице, 4 апреля, июньские фьючерсы марки Brent снижались почти на 8%, до $64,6 за баррель.

По словам господина Юшкова, спрос на нефть будет стабильным благодаря началу автомобильного сезона, несмотря на риски ухудшения мировой торговли из-за пошлин США. Российский сорт ESPO, добавляет он, традиционно пользуется спросом у китайских частных компаний, так как подходит для небольших НПЗ. А Urals, указывает эксперт, поставляется преимущественно на крупные заводы с более продвинутыми технологиями переработки. В целом, отмечает S&P Global, экспорт российской нефти по морю в марте вырос почти на 10%, до более чем 3,5 млн б/c.

Ольга Семеновых