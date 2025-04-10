Депутат петербургского ЗакСа предложил ввести ставку психолога во всех школах

Ставка школьного психолога должна появиться в каждом образовательном учреждении в обязательном порядке, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. По его мнению, это поможет в борьбе буллингом, пишет «Парламентская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Свою инициативу господин Крупник изложил в письме к министру просвещения Сергею Кравцову. Парламентарий напомнил, что наем психолога в школы остается опциональным. При этом ситуация обостряется, поскольку возраст жестокости снизился до младшей школы.

Беседы со специалистом помогут снизить тревожность детей. Ситуация в российских школах может улучшиться — количество конфликтов сократится, как и число трагедий с участием несовершеннолетних. Павел Крупник уверен, что своевременное вмешательство психолога позволило бы предотвратить ряд происшествий.

«Прошу Вас изучить возможность внесения изменений в действующую правовую регулирующую базу соответствующих поправок, внедряющих должность штатного психолога как обязательную штатную единицу»,— написал депутат министру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Павел Крупник призвал установить правила маркирования нейросетевого контента.

Татьяна Титаева