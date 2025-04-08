Депутат Крупник призвал установить правила маркирования нейросетевого контента

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предлагает установить единые нормы маркирования нейросетевого контента, который находится в свободном доступе. С такой инициативой парламентарий обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву, пишет RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Член петербургскго ЗакСа заявил, что искусственный интеллект и нейросети стали неотъемлемой частью повседневной сетевой жизни. Часть аудиовизуального контента в Сети уже создана с помощью их и порой неотличима от того, что публикуют люди. Господин Крупник добавил, что такие фото и видео уже были использованы в целях злонамеренных манипуляций, направленных на совершение преступлений.

«Прошу вас изучить возможность обязательной маркировки любых сгенерированных или измененных изображений, видеороликов или аудио соответствующими сообщениями-плашками для избежания потенциально общественно опасных ситуаций, связанных с использованием их в преступных целях»,— содержится в тексте обращения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС принял проект обращения к министру транспорта РФ Роману Старовойту по электровелосипедам.

Татьяна Титаева