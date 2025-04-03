Четыре боевика ВСУ получили реальные сроки за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал виновными трех стрелков и одного разведчика 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дениса Калашникова, Сергея Стороженко, Олега Острогляда и Алексея Шульковского в совершении теракта по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в главной военной прокуратуре.

Суд приговорил Калашникова и Острогляда к 16 годам лишения свободы каждого, а Шульковскому и Стороженко назначил по 15 лет лишения свободы. Первые три года им нужно будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть наказания они проведут в колонии строгого режима.

Суд установил, что в сентябре 2024 года осужденные незаконно перешли госграницу России и отправились в село Веселое Глушковского района «в целях его блокирования и осуществления террористической деятельности». Там осужденные оборудовали наблюдательно-огневые позиции в лесополосах. Угрожая оружием местным жителям, они захватывали их дома, препятствовали их эвакуации из населенного пункта, открывали огонь на поражение по российским военным и мирному населению. Позже боевики были задержаны и до вынесения приговора находились под стражей.

Ранее еще четверых украинских военнослужащих приговорили к реальным срокам за совершение террористического акта в Курской области.

Ульяна Ларионова