Очевидцы сообщили о работе ПВО над Наро-Фоминском

Очевидцы сообщили «Ъ» о работе ПВО в подмосковном Наро-Фоминске. Ранее в столичном аэропорту Внуково временно приостанавливали выпуск и прием самолетов.

Судя по кадрам из города, в небе зафиксировали БПЛА. Жители Наро-Фоминска также сообщали о звуке взрывов на улице.

В 23:00 мск 9 апреля в аэропорту в Внуково и Калуга ввели план «Ковер». Во Внуково ограничения сняли через пять минут после введения, в Калуге работа все еще приостановлена. Ранее сообщалось, что над территорией Калужской области в период с 20:15 до 21:10 средствами ПВО уничтожены 6 летательных аппаратов.