Fox News: администрация Трампа больше не рассматривает возможность сделки с TikTok
Сегодня, 9 апреля, журналист Fox News Чарльз Гаспарино заявил в эфире телеканала, что администрация президента США Дональда Трампа больше не рассматривает возможность сделки с американским подразделением TikTok. Позже он написал в соцсети X: «Официальные лица в Белом доме теперь признали, что сделка с TikTok US — продажа китайской компанией в пользу американской — больше не обсуждается в ближайшем будущем, а может быть, и никогда, потому что мы идем к торговой войне, полностью сфокусированной на Китае».
Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters
В последние недели власти США активно искали покупателя на американские активы сервиса TikTok, принадлежащего китайской ByteDance. Ключевыми претендентами на покупку СМИ называли Blackstone, Microsoft, Oracle и миллиардера Илона Маска. 4 апреля господин Трамп во второй раз отсрочил блокировку сервиса и продлил сроки продажи. Позже Reuters сообщало, что власти Китая приостановили сделку по продаже этих активов.
На этой неделе господин Трамп несколько раз повысил импортные пошлины на китайские товары — после сегодняшнего повышения они достигли 125%.