Убивший 9-летнего ребенка в Подмосковье подросток инсценировал нападение на себя

Подросток, которого подозревают в убийстве девятилетнего ребенка, пытался инсценировать нападение на себя после преступления, утверждает управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области. Ведомство не уточняет, что именно он сделал с собой, но в итоге ему потребовалась медицинская помощь. Жизнь подозреваемого спасли.

Также в СКР назвали предварительную причину убийства. Дети повздорили, и в ходе ссоры 14-летний подросток достал нож и ударил им ребенка. «В ближайшее время его доставят в следственный отдел, где ему предъявят обвинение по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и изберут меру пресечения»,— добавили в СКР.

Подростка поймали «в кратчайшие сроки», сообщала полиция. Его задержали на станции Икша. Мальчика с ножевым ранением нашли в поселке Некрасовский, микрорайон Трудовая. То есть подозреваемый ушел примерно на 6 км от места преступления.

Мальчик умер не сразу после ранения, сообщала прокуратура Московской области. Врачи пытались спасти ребенка. Им не удалось это сделать.