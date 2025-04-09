В Подмосковье 14-летний подросток убил ножом 9-летнего мальчика

В подмосковном поселке Некрасовский 14-летний подросток во время конфликта нанес смертельное ножевое ранение 9-летнему мальчику. Дмитровская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Как сообщает прокуратура, инцидент произошел сегодня, 9 апреля, днем у входа в общежитие в микрорайоне Трудовая. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Координацию осуществляет городской прокурор Алексей Приходченко.

Уточняется, что врачи оказывали раненому ребенку медицинскую помощь, но спасти его не удалось. По данным ГУ МВД по Московской области, 14-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, задержали.