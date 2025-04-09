Релокантам подбирают правонарушения

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 9 апреля рекомендовал принять в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за любые правонарушения, совершенные за пределами России, если они направлены против интересов страны. В качестве обеспечительной меры документ допускает арест имущества релокантов. Однако комитет предложил авторам доработать текст, включив в него исчерпывающий перечень правонарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В проекте, внесенном в октябре 2024 года Госсоветом (парламентом) Татарстана и депутатом от республики Айратом Фарраховым («Единая Россия»), предлагается новая редакция ч. 3 ст. 1.8 КоАП. Сейчас в ней говорится, что юрлица, находящиеся за пределами РФ, подлежат ответственности за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3), и за незаконное вознаграждение от их имени (ст. 19.28), а физлица — за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33), но только если эти действия направлены против интересов РФ.

По мнению же татарских депутатов, наказывать релокантов нужно за любые правонарушения, направленные против интересов России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в связи с проведением СВО уехавшие за рубеж россияне стали чаще совершать публичные действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ. Чтобы обеспечить неотвратимость наказания, авторы предлагают привлекать их к административной ответственности, а в целях «недопущения уклонения» от нее — «применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении».

Перед внесением проекта депутаты учли пожелания правительства, поддержавшего инициативу с учетом доработки, и прописали порядок направления процессуальных документов релокантам, в отношении которых ведется такое производство.

Тем не менее на заседании комитета его первый зампред Ирина Панькина (ЕР) заявила, что ко второму чтению документ снова нужно будет доработать, так как «перечень правонарушений должен быть исчерпывающим и закрытым». Это позволит сделать нормы работающими с процессуальной точки зрения, пояснила она. По мнению депутата, предлагаемая формулировка слишком широкая.

Применение отдельных обеспечительных мер, в том числе ареста имущества, назначается только судом и не может распространяться на любые виды административных правонарушений, подчеркнула госпожа Панькина.

Айрат Фаррахов в ответ напомнил, что термин «интересы РФ» широко используется в российском законодательстве. Но председатель комитета Павел Крашенинников (ЕР) не стал развивать дискуссию, констатировав, что перед вторым чтением будет возможность внимательно проанализировать поправки. Первое чтение законопроекта планируется 13 мая.

Отметим, что изначально законопроект как раз содержал перечень правонарушений, за которые авторы предлагали преследовать релокантов: это распространение недостоверной общественно значимой информации (ст. 13.15), оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов (ст. 20.1), возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1), призывы к нарушению территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2), дискредитация вооруженных сил (ст. 20.3.3) и призывы к антироссийским санкциям (ст. 20.3.4). Однако правительство в своем отзыве отметило, что круг правонарушений, направленных против интересов РФ, этими статьями не ограничивается. После этого авторы изменили формулировку и предложили наказывать за любое правонарушение, направленное «против интересов РФ».

Напомним, 8 апреля Дума приняла в окончательном, третьем чтении поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие выносить заочные приговоры по 20 составам преступлений, даже если лица, их совершившие, находятся за рубежом. Речь идет о призывах к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ и т. д.

Ксения Веретенникова