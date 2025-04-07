Залежавшееся милосердие

Совет Думы 7 апреля планировал направить в рассылку для подготовки отзывов и предложений скопившиеся в нижней палате проекты амнистий, но вместо этого принял решение сначала проанализировать их во фракциях. Среди документов есть как актуальные предложения к 80-летию Победы, так и явно устаревшие, например, инициативы, мотивированные распространением коронавируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из дополнения к повестке совета Думы следует, что рассмотреть проекты амнистий депутаты рассчитывали в мае—июне. Однако, как пояснил собеседник “Ъ” в нижней палате, разобраться со всеми разом оказалось затруднительно, поскольку часть из них касается уголовных статей, а другая — административных. Раньше в практике нижней палаты такого не случалось. В результате было принято решение, что документы сначала проанализируют фракции, в том числе на соответствие действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса.

Самые свежие из проектов — инициативы КПРФ и ЛДПР об амнистии по случаю 80-летия Победы.

Авторы предлагают освободить от наказания ряд категорий граждан, впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Среди таких категорий — участники боевых действий, несовершеннолетние, матери, имеющие детей до 18 лет, беременные женщины, одинокие отцы, инвалиды I и II групп, лица пожилого возраста и т. д.

Напомним, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия», ЕР) в беседе с “Ъ” ранее называл проведение такой амнистии «несвоевременным», поскольку ее элементы уже предусмотрены в рамках привлечения на спецоперацию подсудимых, подозреваемых и тех, кто отбывает наказание. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (ЕР) вчера согласился с этой позицией. «У тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою Родину, есть хороший шанс это доказать, подписав контракт с Министерством обороны»,— прокомментировал он вероятность такой амнистии.

В думском портфеле есть проект постановления ЛДПР об амнистии к 75-летию Победы, внесенный еще в мае 2020 года. Он касается только граждан, совершивших административные правонарушения. Несколько проектов, которые совет Думы планировал отправить в рассылку, были внесены в 2022 году. Например, предложения ЛДПР и «Новых людей» провести амнистию по экономическим статьям. Либерал-демократы также предлагали освободить от административной ответственности нарушителей дорожного движения (за исключением пьяного вождения). Отдельно они вносили проект «дорожной» амнистии для мобилизованных граждан.

В том же году «Новые люди» призвали Думу проявить гуманизм по отношению к «шашлычникам» и внесли постановление об амнистии для граждан, совершивших административные правонарушения в области требований пожарной безопасности. «Цель данной амнистии — предоставить возможность гражданам РФ приготовить шашлыки и провести время с семьей без опасений о возможных штрафах в условиях повышенного стресса в связи с введением санкций, а также из-за отсутствия инфраструктуры для приготовления шашлыков в городах и пригородах»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Самые старые из проектов относятся к 2020 году. Среди них — предложение коммунистов об объявлении амнистии в отношении граждан, привлеченных к административной ответственности в виде лишения специального права. Речь идет, в частности, о правах на охоту, управление транспортным средством, приобретение, хранение и ношение оружия и т. д.

В пояснительной записке говорится, что одна из целей проекта — смягчение «негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Соавтор законопроекта Юрий Синельщиков (КПРФ) отметил, что, возможно, фракция примет решение об отзыве авторами старых проектов постановлений, однако не все коммунисты разделяют это мнение, полагая, что «отзыв — это упрощенный порядок отклонения, при котором властям не нужно будет объяснять, почему они не проявляют милосердия».

Ксения Веретенникова