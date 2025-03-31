МФО заняли у банков

По итогам 2024 года банки остались крупнейшим источником фондирования для микрофинансовых организаций (МФО). И если в целом по рынку доля банковских кредитов в структуре заемных средств МФО несколько снизилась, то в сегменте публичных МФО значительно возросла. По словам участников рынка, банковскими кредитами МФО замещают облигации, не желая надолго фиксировать высокие ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Прибыль микрофинансовой отрасли по итогам 2024 года уменьшилась на 7% и составила 36 млрд руб., следует из данных Банка России. Портфель займов в 2024 году вырос больше чем на 40% и достиг 624 млрд руб. на фоне повышенного спроса, сообщил ЦБ.

Выдачи займов МФО фондировались за счет как банковских кредитов, так и увеличения капитала компаний, отмечается в материалах ЦБ. Объем капитала МФО вырос до 275 млрд руб. (+8% год к году), а портфель заемных средств (без учета облигаций) — до 267 млрд руб. «При этом в конце года МФО активно привлекали займы от юрлиц, не являющихся учредителями: их доля в структуре задолженности выросла с 34 до 46%,— отмечается в материалах ЦБ.— В то время как доля банковских займов снизилась с 52 до 44%».

В конце 2024 года МФО нарастили заимствования на рынке облигаций, при этом более половины от всех выпусков составили бумаги с плавающим купоном. За четвертый квартал 2024 года объем облигаций МФО и связанных обществ в обращении по номинальной стоимости увеличился до 26,1 млрд руб. (+11% к третьему кварталу), так как сразу несколько МФК выпустили облигации. Крупнейшими инвесторами в облигации МФО остаются физлица: их доля среди держателей составляет 63%.

При этом, как следует из исследования «Ренессанс капитала» (есть в распоряжении “Ъ”) по публичным МФО (бумаги которых обращаются на бирже), несмотря на рост размещений, более половины их фондирования (с учетом облигаций) составляют банковские кредиты. «Количество банков-кредиторов МФО постоянно растет, сегмент становится все более интересным для кредитных организаций,— отмечает управляющий директор "Ренессанс капитала" Дмитрий Александров.— Сейчас сегмент кредитует более пяти банков, в том числе как минимум два системно значимых». Доля банковского финансирования в сегменте публичных МФО выросла за 2024 год с 40,3% до 53,8%, с 2022 года доля банков в фондировании МФО увеличилась втрое.

Таким образом, именно банки остаются основным источником фондирования для микрофинансистов. При этом участники микрофинансового рынка стали для них востребованными заемщиками. «Банки более активно готовы предоставлять фондирование рынку по ряду причин,— отмечают в СРО "МиР".— Сейчас МФО является признанным сегментом финансового рынка, который твердо стоит на ногах и может спокойно обслуживать свои обязательства». Кроме того, у многих банков сейчас есть собственные МФО, и они изнутри понимают бизнес-процессы, что также влияет на их решение, добавляют там.

«Мы можем сказать, что это одни из ведущих банков, то есть те, которые входят в топ-10»,— подчеркнули в СРО.

По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, банки заинтересованы в кредитовании МФО, но не всех, а крупных, особенно связанных с капиталоемкими отраслями. «На фоне высоких ставок, санкционных ограничений банки ищут новые рынки,— добавляет председатель совета директоров группы "Финбридж" Леонид Корнилов.— Финансирование МФО — это процентный доход, а также очень большой комиссионный доход за счет эквайринга, кросс-сейл и так далее».

По словам финансового директора Webbankir Михаила Акопова, увеличение банковского кредитования происходит за счет сокращения доли облигаций. «Ключевая ставка сегодня высокая, но компании ожидают ее снижения в ближайшие год-полтора, поэтому не готовы размещать выпуски на условиях, которые будут экономически невыгодны через короткое время,— поясняет он.— Надежные участники микрофинансового рынка имеют возможность выбирать, из какого источника им выгоднее привлекать средства».

На 2024 год выпал пик погашений облигационных долгов у ряда эмитентов, указывает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Амортизация действующих выпусков замещалась главным образом краткосрочным банковским финансированием по плавающей ставке, поскольку многие МФО-эмитенты в основном предпочитали не фиксировать высокие процентные ставки на долгий срок»,— заключает Иван Уклеин.

Ксения Дементьева