Инвесторы предпочли умеренность

Половина российских инвесторов не имеет стратегии — таковы данные исследования Центробанка о финансовой грамотности. Судя по результатам, типичный розничный инвестор в России — это мужчина с высшим образованием в возрасте от 31 до 45 лет. 70% из них имеют детей. Почти треть проживает в Москве, а каждый десятый — в Санкт-Петербурге. Большинство опрошенных регулятором называют свой стиль инвестирования умеренным, треть — консервативным. Информацию для принятия решений участники рынка в основном черпают из Telegram-каналов и соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом некоторые стратегии могут быть проблемой для рынка, отметил финансист и инвестбанкир Евгений Коган. По его словам, неквалифицированными инвесторами часто движут эмоции, заслоняющие критическое мышление: «Говорить о серьезных изменениях в принципе не приходится. Дело в том, что число инвесторов выросло до 35 млн, однако примерно 2/3, то есть примерно 65% счетов, по-прежнему остаются пустыми. Дело в том, что наша инвестиционная культура еще в зачаточном состоянии.

Частные игроки в основном пока не доверяют фондовому рынку все свои сбережения и большую часть предпочитают хранить исключительно на депозитах.

Сравните сами: совокупная стоимость активов на брокерских счетах у физлиц порядка 10 трлн руб., а на вкладах находится более 40 трлн руб., ну и 17 трлн руб. на расчетных счетах. При этом базово рынок "физиков" у нас в стране не настолько силен, чтобы двигать котировки. Такие ситуации возникают, конечно, но это скорее исключение из правил. Правда, к сожалению, сейчас действительно много информации поступает из анонимных Telegram-каналов, которые не дорожат своей репутацией и делают различные хайповые заявления, дают новости, которые не подтверждаются, и так далее. Народ начитавшись, не разобравшись в первоисточниках, идет сливать акции. Тут не получается сберечь всех от эмоциональных движений».

В исследовании Центробанка сказано, что россияне выбирают инвестирование, чтобы получить дополнительную прибыль. По их мнению, доходность вложений в фондовый рынок выше, чем по вкладам. В среднем индекс инвестграмотности составил чуть больше 14,5 баллов из 25. При этом более половины респондентов заинтересованы в повышении своих знаний и сначала стремятся сформировать финансовую подушку безопасности. Независимый экономист Наталья Смирнова считает, что поведение инвесторов также зависит от времени их захода на рынок: «Если это случилось в начале февраля, сразу после отскока на российском рынке, который произошел на фоне первого телефонного разговора между президентами России и США, на ожиданиях, что сейчас все резко будет очень здорово и замечательно, то сейчас эти инвесторы могут не выдержать этой просадки, закрывать счета и решить, что никогда больше не станут играть на фондовом рынке, раз можно за один день потерять 4-5%. Хотя на фоне 2022 года это не просадка, а так, легкие колебания. Они к этому могут быть не готовы, особенно если накануне начитались на форумах инвесторов, которые вкладывались в акции в 2020-м и писали, что это все очень круто и здорово».

По данным «Т-инвестиций», средний размер портфеля во всех возрастных группах по-прежнему не превышает 100 тыс. руб.

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Валерия Калинина