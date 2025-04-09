Amazon отменяет заказы на товары из Китая

Amazon отменяет многие заказы из Китая и других азиатских стран после введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании и источники. Поставщики отмечают, что конкретное время отмен, о которых не предупреждали до того, скорее всего, указывает на их связь с новыми тарифами. В Amazon отказались комментировать эту информацию.

Сообщается об отменах, в частности, заказов на кондиционеры, шезлонги и скутеры. Неизвестно, какие еще товары и в каком количестве были затронуты такими отменами. Скотт Миллер, бывший менеджер Amazon по работе с поставщиками, который сейчас занимается консультированием в сфере онлайн-торговли, также рассказал Bloomberg, что Amazon отменила заказы на произведенные в Китае и других странах Азии товары у нескольких его клиентов.

По его словам, компания отменяет «прямые импортные заказы», при которых она сама закупает оптовые партии товаров за рубежом и отправляет их на свои американские склады. По подсчетам Morgan Stanley, около четверти расходов ритейл-подразделения Amazon приходится на закупки в Китае.

Ранее уже сообщалось, что новые импортные пошлины окажут сильное влияние на американские компании.

Яна Рождественская