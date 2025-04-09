Запуск парома между Сочи и Трабзоном снова перенесли

Старт грузопассажирского сообщения между Сочи и турецким Трабзоном вновь откладывается. Как сообщает «Ъ–Сочи» со ссылкой на гендиректора оператора линии ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, сроки начала рейсов остаются неопределенными — в настоящий момент продолжаются согласования, касающиеся приема судна в порту Сочи. Продажа билетов откроется после утверждения даты выхода парома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Первоначально маршрут планировали запустить в декабре 2024 года, но сроки неоднократно переносились. Последним ориентиром назывались даты с 2 по 6 апреля 2025 года, однако и они оказались нереализуемыми. Среди причин сдвигов ранее назывались погодные факторы, проведение в Турции религиозного праздника Рамадан, а также неготовность инфраструктуры сочинского порта.

На линии планируется использовать паром Sea Bridge, рассчитанный на перевозку до 450 пассажиров и более 200 автомобилей. Судно оборудовано 112 каютами и 93 креслами экономкласса. Время в пути составит около 12 часов, рейсы планировались по понедельникам и четвергам. При высоком спросе компания не исключает увеличения частоты рейсов и задействования второго судна. Подготовка корабля завершена, однако дата первого рейса по-прежнему не определена.

Вячеслав Рыжков