Запуск парома между Сочи и Трабзоном вновь перенесли

Открытие грузопассажирской паромной линии между Сочи и турецким Трабзоном вновь переносится. Как рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, точная дата начала рейсов пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Даты запуска пока нет — порт решает и согласовывает все вопросы по приему судна. Когда будет назначена дата — откроем продажу билетов»,— пояснил господин Туркменян.

Изначально начать перевозки планировалось в декабре 2024 года, однако сроки сдвигались. Последним ориентиром назывались даты с 2 по 6 апреля 2025 года, но и эти планы не реализовались. Ранее среди причин переносов указывались погодные условия, совпадение с религиозным праздником Рамадан в Турции и неготовность курортного порта.

Паром Sea Bridge рассчитан на перевозку до 450 пассажиров и более 200 автомобилей. Судно оборудовано 112 каютами и 93 креслами экономкласса. Продолжительность пути составит около 12 часов, а рейсы планировались дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

В случае высокого спроса руководство компании допускает расширение перевозок.

«Если спрос окажется ажиотажным, компания рассмотрит возможность запуска второго судна. Все решения будут приниматься на основе пассажиропотока»,— отметил Сергей Туркменян.

Техническая подготовка судна завершена, однако точные сроки запуска будут объявлены позже.

Мария Удовик