Барышев Михаил Николаевич

Родился 5 октября 1978 года в Саранске. Окончил Тверское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и курсы Военной академии Генштаба.

В 1990-х служил в батальоне почетного караула 154-го отдельного комендантского полка. В 2009–2012 годах командовал этим полком. В 2012–2014 годах работал в центральном аппарате ФСО. В 2014-м возглавил ЦСКА. В 2016 году включен в коллегию Минспорта РФ. В 2017-м стал руководителем главного управления по работе с личным составом ВС Минобороны.

В 2018 году задержан по подозрению в коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017-го. В июле 2024 года Московский гарнизонный военный суд признал господина Барышева виновным в четырех эпизодах коррупции, мошенничестве и попытке побега из-под стражи. Приговорен к 13 годам колонии строгого режима и двум штрафам в 3,5 млн и 25 млн руб. Был лишен звания полковника и наград (орденов Почета и Дружбы), получил запрет на занятие руководящих должностей в течение десяти лет.