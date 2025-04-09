Reuters: пошлины против КНР могут оставить США без елок и украшений на Рождество

Китайские производители пластиковых рождественских игрушек и елок сообщили об отсутствии заказов из США. Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что ранее заказы на Рождество поступали уже весной. Теперь их сдерживают пошлины США против КНР в размере 104%.

По данным агентства, американские ритейлеры закупают 87% рождественских украшений из КНР на $4 млрд. «В этом году ни один из моих американских клиентов не разместил ни одного заказа»,— сказал Цюнь Ин, управляющий фабрикой по производству искусственных рождественских елок в городе Цзиньхуа на востоке страны.

Владелец фабрики в Шаосине Лю Сун также обеспокоен тем, что поток заказов из США сократится. При этом он собирается нарастить продажи за счет России, Европы и Юго-Восточной Азии, на которые уже сейчас приходится 75% продукции фабрики.

«Их (украшения.— "Ъ") определенно нельзя производить в Соединенных Штатах. Здесь нет производства, здесь нет технологий, здесь нет рынка труда»,— оценил ситуацию исполнительный директор Американской ассоциации производителей рождественских елок Джами Уорнер.

С 9 апреля США повысили пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентных пунктов. Теперь общий уровень тарифной нагрузки на поставки из Китая составляет 104%. Дополнительные пошлины были введены после того, как Китай вопреки угрозам президента США Дональда Трампа не стал отменять контрмеры против американских товаров за введенные до этого 34-процентные тарифы.

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