Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского посадили на 8 лет

Пресненский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса», «Кофе хауз» и Экспобанка Кирилла Якубовского. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передал корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Кирилл Якубовский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с ним приговор получил другой фигурант — основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk, экс-совладелец Экспобанка и деловой партнер Кирилла Якубовского Павел Масловский. Ему назначили 13,5 года колонии. Другой предприниматель Светлана Безрукова получила пять лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы в 2011–2015 годах похитили $125 млн, выделенных инвесторами на финансирование кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Кирилл Якубовский, Павел Масловский и их партнер Андрей Вдовин были соучредителями компании. В свою очередь, Светлана Безрукова была гендиректором «дочки» V.M.H.Y.— «ППФИН Регион». При этом в 2016 году заемщикам перестали выплачивать проценты, так как выплаты производились за деньги новых инвесторов, а средства из компании вывели.

Гособвинение запрашивало для Кирилла Якубовского девять с половиной лет колонии. Павла Масловского прокуратура предложила приговорить к тому же сроку, а по совокупности с приговором по другому делу дать ему 14 лет со штрафом 600 млн руб. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Чем эти сроки отзовутся».

Никита Черненко