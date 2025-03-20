Чем эти сроки отзовутся

Как стало известно «Ъ», к девяти с половиной годам заключения со штрафом в 1 млрд руб. потребовала приговорить прокуратура бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского по делу о хищении $126 млн (или 4,3 млрд руб. по курсу тех лет) у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Представшего вместе с ним перед судом золотопромышленника Павла Масловского обвинение предложило осудить на такой же срок, а по совокупности с приговором по другому делу отправить в колонию на 14 лет со штрафом в 600 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Кирилл Якубовский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прежде чем дать слово прокурору, судья Пресненского райсуда Ольга Киселькова несколько дней рассматривала ходатайства адвокатов. Последние в перерывах возмущались тем, что после обвинения у них оказалось всего несколько дней для представления своих доказательств. При этом слушания в ежедневном режиме растянулись до десяти вечера. В этой связи господ Якубовского и Масловского привозили в СИЗО лишь к двум часам ночи, а поднимали в семь утра. Такой темп процесса защитники связали с тем, что судья намерена уйти на приговор до истечения в апреле десятилетнего срока давности.

Наконец, после того как суд отклонил подавляющее большинство ходатайств защиты (в том числе о возврате дела прокурору.— «Ъ»), гособвинитель Александра Горбачева подвела итог судебному следствию.

По ее мнению, в ходе процесса, который длился с ноября 2024 года, была полностью доказана вина подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Это, как заявила прокурор, подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, результатами экспертиз, а также материалами дела.

Напомним, что, по версии обвинения, хищения в 2011–2015 годах совершила организованная группа, в которую входили бывшие соучредители компании V.M.H.Y. Holdings Кирилл Якубовский и Павел Масловский (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области), а также Андрей Вдовин (объявлен в розыск.— «Ъ») и гендиректор дочерней компании холдинга ООО «ППФИН Регион» Светлана Безрукова.

Как считает следствие, подсудимые убедили клиентов латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лицензия отозвана в декабре 2016 года), имевших крупные валютные вклады на счетах, стать инвесторами головной компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited.

Клиентам гарантировали 9–10% годовых в валюте, если они профинансируют проекты в различных сферах бизнеса, основными из которых являлись Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт». До 2016 года заемщикам, вложившим от $800 тыс. до $30 млн, выплачивались проценты, однако затем выплаты прекратились. Обвинение считает, что V.M.H.Y. не имела источников дохода, являясь, по сути, финансовой пирамидой, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов.

По мнению прокуратуры, принадлежавшие восьми потерпевшим (ими были признаны трое физических и пять юридических лиц.— «Ъ») $126 млн, или 4,368 млрд руб. по курсу тех лет, соучастники похитили, выведя деньги по фиктивным договорам займа на счета Андрея Вдовина, а также подконтрольных фигурантам юридических лиц за рубеж.

Прокурор Горбачева просила удовлетворить многомилионные иски потерпевших на сумму причиненного ущерба.

Кирилла Якубовского она предложила осудить на девять с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 1 млрд руб., Павла Масловского — на такой же срок, однако по совокупности с приговором по предыдущему делу назначить окончательное наказание в виде 14 лет со штрафом в 600 млн руб.

Напомним, что в 2023 году Басманный суд Москвы дал золотопромышленнику пять с половиной лет за хищение средств АО «Покровский рудник» в размере 99,3 млн руб.

При этом для Светланы Безруковой гособвинитель запросила лишь на полгода меньше, чем для других фигурантов,— девять лет общего режима со штрафом в 9 млн руб. По ее мнению, последнюю (она находится под домашним арестом) после оглашения приговора необходимо взять под стражу в зале суда.

Представители потерпевших полностью разделили позицию прокуратуры.

Ожидается, что затем в прениях сторон выступят адвокаты. Последние заявили «Ъ», что будут просить оправдать своих подзащитных. В ходе судебного процесса ни один из них не признал вину. Так, госпожа Безрукова, долгое время проходившая по делу свидетелем, заявила, что никаких решений в V.M.H.Y. не принимала, а лишь выполняла техническую роль при оформлении договоров займа. А господин Якубовский утверждал, что не участвовал в заключении тех договоров с потерпевшими, которые ему приписывает следствие. По словам подсудимого, он вышел из состава соучредителей V.M.H.Y. еще в 2014 году. При этом господин Якубовский отверг утверждение о том, что деятельность холдинга была якобы убыточной, указав, что следствие не учло его российские активы, в частности чрезвычайно успешную деятельность сети «Азбука вкуса».

Подсудимый высказал предположение, что к прекращению выплат заемщикам привели западные санкции после присоединения в 2014 году Крыма к России, а также валютный кризис, повлекший резкий скачок курса доллара.

В свою очередь, господин Масловский утверждал, что не имел отношения к бизнесу с 2011 года, когда занял кресло сенатора. Он вышел из траста, через который он владел долей в V.M.H.Y., и передал право требования по вложенным деньгам своему сыну Алексею Масловскому. В 2016 году он сам лишился $50 млн, которые вложил в компанию. Адвокат господина Масловского Анна Медведева заявила «Ъ», что «следствие не захотело разбираться и не пожелало увидеть представленных документов» о том, кто являлся собственником компании, отметив, что защиту и в суде ограничили в представлении доказательств. «При этом обвинение, спеша завершить процесс до истечения сроков давности, допросило лишь семь из 40 заявленных свидетелей и отказалось от оглашения основной массы материалов дела»,— сказала госпожа Медведева.

Адвокат добавила, что ее подзащитный стал для следствия «удобной» целью, так как в тот момент находился под стражей по другому делу. Она назвала «непонятным» требование прокуратуры назначить ее подзащитному срок по совокупности с приговором по другому делу, подчеркнув, что господин Масловский его уже отбыл и срок истек как раз 20 марта.

Мария Локотецкая