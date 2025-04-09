Иран поставил боевикам в Ираке ракеты, способные достигать Европы

Иран впервые поставил своим союзникам — шиитским группировкам в Ираке — ракеты класса «земля—земля» большой дальности, некоторые из которых могут достигать Европы. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники. По их данным, оружие было передано на прошлой неделе, поставку организовал Корпус стражей исламской революции. Источники сообщают, что также иракским группировкам были переданы ракеты меньшей дальности.

По данным The Times, Иран усиливает присутствие в регионе вопреки ожиданиям, что он, напротив, в ближайшее время сократит поддержку своих союзников в странах Ближнего Востока, чтобы избежать конфронтации с США. Президент Дональд Трамп заявил, что 12 апреля в Омане пройдут прямые переговоры между представителями США и Ирана.

Яна Рождественская