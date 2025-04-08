МИД Сирии заменит послов в России и Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Сирии переведет послов в России и Саудовской Аравии в Дамаск в рамках кадровых перестановок в аппарате. На время отсутствия послов, в Москве и Эр-Рияде их функции будет выполнять временный поверенный. Об этом сообщает издание SANA со ссылкой на источник в сирийском ведомстве.

С октября 2022 года посольство Сирии в России возглавляет Башар аль-Джаафари, который до этого занимал пост замглавы МИД. В Эр-Рияде с января 2023 года должность посла занимал Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.

В конце ноября 2024 года группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии. Бывший президент страны Башар Асад оставил свой пост и бежал в Россию, где ему предоставили политическое убежище. 29 января в Сирии было установлено временное правительство, новой главой стал Ахмед аш-Шараа.

В декабре прошлого года новым главой МИД Сирии был назначен Асад Хасан аш-Шибани. В марте 2025-го при создании нового правительства, он сохранил свой пост.