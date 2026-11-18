Инициативу предложили спикер Палаты Майк Джонсон и глава комитета по иностранным делам Брайан Маст. Они предложили прекратить военную помощь Украине и передачу ей разведывательных данных, а также заблокировать некоторые санкции против России. По данным NBC News, окончательный вариант документа о национальной обороне планируют согласовать в начале декабря — законодатели обязаны принять его до истечения своих текущих полномочий.