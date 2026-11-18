NBC узнал о планах республиканцев исключить помощь Украине из бюджета США
Республиканцы в Палате представителей США намерены заблокировать несколько пунктов по Украине в законопроекте о национальной обороне (NDAA). Цель — заставить демократов выбрать между помощью Украине и расследованием деятельности администрации Дональда Трампа, сообщает NBC News со ссылкой на семь источников, знакомых с обсуждением инициативы.
Инициативу предложили спикер Палаты Майк Джонсон и глава комитета по иностранным делам Брайан Маст. Они предложили прекратить военную помощь Украине и передачу ей разведывательных данных, а также заблокировать некоторые санкции против России. По данным NBC News, окончательный вариант документа о национальной обороне планируют согласовать в начале декабря — законодатели обязаны принять его до истечения своих текущих полномочий.
По словам собеседников NBC, такую тактику выбрали для начала переговоров с демократами — последние после поражения республиканцев на выборах начали расследования в отношении администрации Дональда Трампа, а также пытались провести процедуру импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета, которого считают одним из инициаторов начала войны в Иране.
По итогам промежуточных выборов, прошедших 3 ноября, демократы получают большинство в Палате представителей и Сенате. Вскоре после оглашения результатов они анонсировали новый пакет военной помощи Украине в размере около $15 млрд. Демократы также заявляли о намерениях ограничить возможности администрации Трампа по заморозке антироссийских санкций, сообщал Financial Times.