По мнению авторов инициативы, мера обеспечит водителей минимальным набором услуг в местах отдыха и позволит малому и среднему бизнесу вести деятельность вдоль дорог без капитальных затрат. Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, после чего он поступит на одобрение в Совет федерации.