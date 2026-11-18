Госдума приняла в первом чтении проект о фудтраках и мобильных АЗС на трассах
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, разрешающий размещать мобильные объекты дорожного сервиса на площадках отдыха автомобильных дорог. Документ, инициированный правительством РФ, вводит понятие мобильных ОДС — транспортных средств с оборудованием для обслуживания участников движения, включая автолавки, автомагазины, автоцистерны, фудтраки и мобильные АЗС.
Изменения вносятся в профильный закон об автомобильных дорогах и закон о госкомпании «Российские автомобильные дороги». Согласно проекту, для размещения мобильных объектов потребуется письменное согласие владельца автодороги. Новые нормы призваны урегулировать деятельность передвижных форматов торговли и заправки вдоль трасс.
По мнению авторов инициативы, мера обеспечит водителей минимальным набором услуг в местах отдыха и позволит малому и среднему бизнесу вести деятельность вдоль дорог без капитальных затрат. Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, после чего он поступит на одобрение в Совет федерации.