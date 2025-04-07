На праймериз ЕР в нижегородскую думу заявились 18 депутатов к 7 апреля

На праймериз «Единой России» в гордуму Нижнего Новгорода по состоянию на 7 апреля выдвинулись 115 кандидатов. Среди них 18 из 26 действующих депутатов гордумы от этой партии, следует с сайта партийного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К 17 ранее выдвинувшимся депутатам добавился директор по развитию ООО «Нижегородский завод теплообменного оборудования» Павел Пашинин (№21).

Нет пока заявок на праймериз от восьми действующих депутатов от ЕР. Среди них спикер гордумы, участник СВО Евгений Чинцов (№30) и один из его заместителей Денис Миронов. Также нет заявки от редко появляющегося на заседаниях гендиректора «ГАС-6» Владимира Амельченко (№7). При этом по тому же округу заявился его помощник Роман Филиппов

Кроме того, пока не подали заявления следующие депутаты: гендиректор АО «ГОХТ» Карим Ибрагимов (№8), руководитель АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина (№14), руководитель общественной организации «Центр правовой помощи» Елена Аржанова (№26), директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева (№27), директор по развитию ООО «Горпроект» Анна Круглова. Заявки на партголосование принимают до 24 апреля.

Новыми кандидатами на праймериз также стали предприниматель Александр Павлов и оператор станка ООО «Vigo» Максим Шанаев (№1); директор центра детского творчества «Юный автомобилист» Илья Нефедьев (№4); помощник руководителя в ООО «Сормовский парк» Марина Кузнецова (№19); учитель начальных классов школы №79 Валерия Сафонова (№21); декан общетехнического факультета ННГАСУ Дмитрий Кожанов (№28); эксперт ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Екатерина Пермякова (№32).

Ирина Швецова