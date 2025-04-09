Товарам грозит перераспределение

Китайские товары могут хлынуть в Россию с новой силой. Все из-за тарифной войны Пекина и Вашингтона. Китайский Минфин объявил о повышении пошлин на американскую продукцию до 84%. В КНР призвали США «немедленно исправить свою ошибочную практику». До этого США обложили китайские товары пошлинами в 100%. На этом фоне экономисты допускают, что Китай может перенаправить экспорт на другие рынки, в том числе стран БРИКС. Речь идет прежде всего о товарных категориях вроде промышленного оборудования, автомобилей, электроники и зеленых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Насколько масштабным будет рост экспорта? И к чему приведет? На эти вопросы “Ъ FM” ответил экономист Евгений Надоршин: «Конечно, какого-то впечатляющего, сопоставимого, например, с 2022-2023 годами наплыва китайского импорта, не будет. Такой покупательной способности у населения и бизнеса нет и не предвидится в обозримой перспективе. Поэтому увеличить объем поставок из Китая даже на 20-30% в физическом или стоимостном выражении, думаю, мы не сможем, но немного его нарастить возможность есть. У китайских поставщиков потенциально для неамериканских покупателей могут быть скидки на какие-то позиции даже в 50%. Например, если нужно обновлять линейку автомобилей, и уже готово производство новой модели, то на устаревающие модели я бы ожидал очень щедрых скидок.

Я, конечно, не утверждаю, что с нашим утильсбором мы сможем увидеть машины значительно дешевле, чем было в 2023 году, но даже с учетом двукратного повышения утильсбора в конце прошлого и в начале этого годов я не удивлюсь, если цены могут оказаться близко к предыдущим уровням. Пусть небольшие объемы, но хотя бы 100 тыс. авто в месяц в совокупности рынок забирает, давайте увеличим долю китайского еще больше и довезем еще сколько-то, хотя бы 10 тыс. Почему нет? И эти дополнительные 10 тыс. со скидкой вполне могут продаваться, и здесь будет прибыль у дистрибутора, потому что маржа вырастет».

В российском МИДе заявили, что тарифная война между США и КНР вызывает тревогу, и Москва примет меры для минимизации ущерба. Но вряд ли они будут жесткими, рассуждает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Конечно, Китай попытается переориентировать часть своих экспортных поставок, в том числе на российский рынок. Но на примере тех же китайских автопроизводителей мы видим, какие проблемы могут возникнуть у российских производителей. Фиксируются большие стоковые накопления по автомобилям, это приводит к тому, что происходит демпинг. Встает вопрос: что делать в таком случае? То ли увеличивать помощь со стороны государства, то ли вводить какие-то протекционистские меры.

Я думаю, что в нынешней ситуации рассчитывать на то, что Россия сможет жестко (или даже не жестко) отвечать протекционистскими мерами, не приходится. Скорее всего, попытаются для начала посмотреть, можно ли с помощью каких-то мер государственной поддержки поддержать российских производителей. Ну, а там по ситуации, как она будет развиваться, естественно, будут действовать путем переговоров в том числе, потому что тут интересы есть у обеих сторон».

Угроза тарифной войны между США и Китаем существовала и шесть лет назад, во время первого срока Дональда Трампа. Но тогда американский президент и председатель КНР смогли договориться. Пошлины в итоге не повысили. Исключать такое развитие событий тоже нельзя, отмечает старший экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец, даже несмотря на куда более резкие действия сторон. А вот если торговая война пойдет по худшему сценарию, по ее словам, россиянам уже будет не до дешевых китайских товаров: «Сейчас период агрессивного торга, его исход не предрешен и во многом зависит от того, какие на самом деле в текущий момент преследует цели Дональд Трамп.

Если исходить из того, что речь идет о какой-то мировой справедливости, каком-то перераспределении долговой нагрузки, готовности к большой эскалации с Китаем, если тарифы останутся 100-процентными, то надо понимать, что это запретительные тарифы. Соответственно, тогда мы говорим о резком торможении торговли между двумя титанами, а это приведет к сценарию глобальной рецессии, который мы давно не видели.

И все рассуждения о том, что к нам придет дешевый китайский экспорт, который мы получим в результате перераспределения мировых торговых потоков, будет очень слабым утешением, нам будет не на что его покупать.

Китайское министерство финансов объявило о введении дополнительных тарифов на американские товары в размере 84%, и это, в общем-то, просто выравнивание с условиями ранее введенных тарифов от Штатов. Это тоже называется "агрессивная фаза торга". Мы не знаем, это правда или нет. Это торг. Когда у вас идет торг, вы выкладываете на стол все, что у вас есть. Это не значит, что договоренностей не будет».

До этого глава Центробанка также говорила, что сильнее всего тарифная война может повлиять на Россию из-за снижения цен на нефть. По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор оценит эффекты для экономики.

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Илья Сизов