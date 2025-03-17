Запуск грузопассажирского парома между Сочи и Трабзоном перенесли на апрель

Запуск грузопассажирского парома между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на начало апреля 2025 года. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Изначально компания планировала начать перевозки в декабре 2024 года, затем дату перенесли на 23 января 2025 года, а позже — на март. Причиной прошлого переноса стали неблагоприятные метеоусловия и празднование Рамадана в Турции.

Паром Sea Bridge, на котором планируется осуществление перевозок, может вместить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Судно оборудовано 112 каютами и 93 местами в эконом-классе. Продолжительность рейса составит не более 12 часов.

Техническое обслуживание и обновление корпуса судна уже завершены в Турции. Рейсы должны были выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

«Если спрос окажется ажиотажным, компания рассмотрит возможность запуска второго судна. Сейчас все решения будут приниматься на основе пассажиропотока»,— отметил господин Туркменян.

Расширение паромного сообщения и изменение частоты рейсов пока не планируется. Сумма инвестиций не уточняется.

Мария Удовик