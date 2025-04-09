Жилье на вторичном рынке Петербурга за I квартал подорожало на 8%

Стоимость вторичного жилья в Санкт-Петербурге по результатам I квартала 2025 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом жилье в новостройках подорожало не так сильно, сообщили в пресс-службе витрины недвижимости Restate.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Такая тенденция наблюдается в 11 из 15 мегаполисов России. В Северной столице «вторичка» стала дороже на 18 тыс. рублей за кв. метр. Квартиры в новостройках с января по март подорожали на 5 тыс. рублей (+2%). При этом цены на студии в обоих сегментах уже сравнялись — по 266 тыс. рублей за «квадрат».

По изменению цен на вторичном рынке Петербург стал вторым городом России, уступив лишь Ростову-на-Дону (+9%). В то же время Москва стала исключением. «Вторичка» там практически осталась на прежнем уровне, тогда как жилье в новостройках стало дороже на 7%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний размер скидок на рынке вторичного жилья Петербурга сократился до 4,5%.

Татьяна Титаева