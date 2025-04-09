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Конкурс «Мисс Екатеринбург-2025» начал принимать заявки от претенденток

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на конкурс «Мисс Екатеринбург-2025», их будут ждать от участниц до 8 июня, сообщили в городской администрации. Подать заявки могут незамужние жительницы города и студентки уральских вузов в возрасте от 18 до 24 лет и ростом не менее 170 см.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Анкеты можно заполнить на сайте проекта. После завершения приема заявок будет кастинг, он состоится в начале июля — организаторы планируют выбрать 16 участниц. Жюри будет оценивать внешность, обаяние, ум и харизму девушек.

В период подготовки участницы будут учиться дефиле, танцам, актерскому мастерству, заниматься фитнесом и проходить интеллектуальные сессии. Каждую неделю одна из конкурсанток будет выбывать из проекта. Победительница будет объявлена в День города. «Ожидается, что один из выходов участниц пройдет в сопровождении хедлайнера праздника»,— добавили в мэрии.

Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится с 1997 года при поддержке администрации города. Победительница становится официальным лицом столицы Урала и представляет ее на значимых мероприятиях в течение года.

Напомним, победительницей общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» в 2024 году была признана 19-летняя Алена Козлова, она получила поездку на двоих на Мальдивы. На мероприятии выступила бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина, которая стала хедлайнером конкурса.

Ирина Пичурина

Фотогалерея

Финал конкурса «Мисс Екатеринбург – 2023»

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Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере. Зрители

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты &quot;Мисс Екатеринбург – 2023&quot; в Историческом сквере

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. Корону ей вручил мэр Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Ведущим конкурса в этом году был Дмитрий Хрусталев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Хедлайнером мероприятия стала группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Банд’Эрос»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург – 2023" в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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