Мисс Екатеринбург-2024 стала 19-летняя Алена Козлова

Победительницей общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» в 2024 году признана 19-летняя Алена Козлова, сообщили организаторы конкурса. Финал прошел на главной сцене Дня города в Историческом сквере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алёна Козлова, победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург 2024»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алёна Козлова, победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург 2024»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году Мисс Екатеринбург, помимо статуса лица города, получает поездку на двоих на Мальдивы от компании «Практика». Корону Алене Козловой передала победительница конкурса в прошлом году Александра Кузнецова, наградил новую Мисс глава города Алексей Орлов.

Алена Козлова работает моделью, преподает в модельной школе дефиле и фотопозирование, указано на сайте конкурса. Она увлекается йогой и танцами.

Первой вице-мисс Екатеринбурга стала юрист Диана Мальцева, титул второй вице-мисс получила КМС по легкой атлетике Софья Котельникова. Приз зрительских симпатий достался КМС по тхэквондо Марии Турунцевой. Голосование за девушку длилось вплоть до окончания финальной церемонии.

На титул «Мисс Екатеринбурга» претендовали 13 девушек. На заключительном мероприятии, хедлайнером которого стала Ольга Серябкина, претендентки показали свои подготовленные номера. В жюри конкурса присутствовали заместители главы Екатеринбурга Марина Фадеева и Константин Шевченко, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, фэшн-фотограф Игорь Усенко и заместитель главного врача клиники УГМК-Здоровье Майя Скляр. На сцене девушки продемонстрировали танец, рэп-исполнение стихов Пушкина, выход в свадебных нарядах, ответили на вопросы блица.

Организаторы отобрали 16 участниц из почти 300 девушек, на подготовительных этапах конкурса отсеяли еще троих. В течение месяца конкурсантки готовились к конкурсу: оттачивали навыки дефиле, танцев, актерское мастерство, занимались фитнесом.

Анна Капустина

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