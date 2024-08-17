Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мисс Екатеринбург-2024 стала 19-летняя Алена Козлова

Победительницей общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» в 2024 году признана 19-летняя Алена Козлова, сообщили организаторы конкурса. Финал прошел на главной сцене Дня города в Историческом сквере.

Алёна Козлова, победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург 2024»

Алёна Козлова, победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург 2024»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алёна Козлова, победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург 2024»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году Мисс Екатеринбург, помимо статуса лица города, получает поездку на двоих на Мальдивы от компании «Практика». Корону Алене Козловой передала победительница конкурса в прошлом году Александра Кузнецова, наградил новую Мисс глава города Алексей Орлов.

Алена Козлова работает моделью, преподает в модельной школе дефиле и фотопозирование, указано на сайте конкурса. Она увлекается йогой и танцами.

Первой вице-мисс Екатеринбурга стала юрист Диана Мальцева, титул второй вице-мисс получила КМС по легкой атлетике Софья Котельникова. Приз зрительских симпатий достался КМС по тхэквондо Марии Турунцевой. Голосование за девушку длилось вплоть до окончания финальной церемонии.

На титул «Мисс Екатеринбурга» претендовали 13 девушек. На заключительном мероприятии, хедлайнером которого стала Ольга Серябкина, претендентки показали свои подготовленные номера. В жюри конкурса присутствовали заместители главы Екатеринбурга Марина Фадеева и Константин Шевченко, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, фэшн-фотограф Игорь Усенко и заместитель главного врача клиники УГМК-Здоровье Майя Скляр. На сцене девушки продемонстрировали танец, рэп-исполнение стихов Пушкина, выход в свадебных нарядах, ответили на вопросы блица.

Организаторы отобрали 16 участниц из почти 300 девушек, на подготовительных этапах конкурса отсеяли еще троих. В течение месяца конкурсантки готовились к конкурсу: оттачивали навыки дефиле, танцев, актерское мастерство, занимались фитнесом.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Фотогалерея

День города в Екатеринбурге

Предыдущая фотография
Традиционно в День города в Екатеринбурге проходит Городская свадьба

Традиционно в День города в Екатеринбурге проходит Городская свадьба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление участников Международного фестиваля духовых оркестров

Выступление участников Международного фестиваля духовых оркестров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортивные соревнования у ККТ &quot;Космос&quot;

Спортивные соревнования у ККТ "Космос"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна &quot;Атмофест&quot;

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна &quot;Атмофест&quot;

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители в ожидании концерта Ольги Серябкиной

Зрители в ожидании концерта Ольги Серябкиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Литературный квартал после реконструкции

Литературный квартал после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победители розыгрыша &quot;Городская свадьба&quot; получили 1 млн рублей

Победители розыгрыша "Городская свадьба" получили 1 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс &quot;Мисс Екатеринбург-2024&quot;

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мастер-классы

Мастер-классы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Екатеринбург основан в 1723 году. В ноябре 2024 года ему исполнится 301 год

Екатеринбург основан в 1723 году. В ноябре 2024 года ему исполнится 301 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion

Открытие недели моды U’fashion

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» 19-летняя Алена Козлова

Победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» 19-летняя Алена Козлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют в центре города

Праздничный салют в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 22

Традиционно в День города в Екатеринбурге проходит Городская свадьба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление участников Международного фестиваля духовых оркестров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Спортивные соревнования у ККТ "Космос"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ландшафтного дизайна "Атмофест"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители в ожидании концерта Ольги Серябкиной

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Литературный квартал после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion в Ельцин-центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка ретроавтомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победители розыгрыша "Городская свадьба" получили 1 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Конкурс "Мисс Екатеринбург-2024"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мастер-классы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Екатеринбург основан в 1723 году. В ноябре 2024 года ему исполнится 301 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие недели моды U’fashion

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Победительница общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2024» 19-летняя Алена Козлова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздничный салют в центре города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...