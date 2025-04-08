При обрушении крыши ночного клуба в Доминикане погибли 15 человек

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики обрушилась во время выступления певца Рубби Переса. Погибли 15 человек, еще 101 доставлены в больницы, сообщило издание Listin Diario.

«Директор Центра по чрезвычайным ситуациям (COE) сообщил, что число погибших возросло до 15 человек, в то время как другие люди просят о помощи из-под завалов. Он подчеркнул, что именно он является авторитетным источником информации, которая будет предоставлять отчеты каждые полчаса»,— пишет издание.

Возле ночного клуба установлена палатка для оказания психологической помощи семьям погибших. Больницы проверяют списки госпитализированных. Певица Зулика Перес, дочь Рубби Переса, заявила, что он до сих пор находится под завалами.

В спасательных работах принимают участие 77 машин скорой помощи из Управления экстренного реагирования на внебольничные происшествия (DAEH), восемь подразделений Национального окружного пожарного управления, включая бригаду Hurn, специализирующуюся на обрушившихся конструкциях.

Также издание пишет, что каждый понедельник в клубе Jet Set проходят вечеринки, которые почти всегда собирают полный зал.

Екатерина Отрашкевич