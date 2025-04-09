Набиуллина: половину замороженных активов граждан и компаний РФ разблокировали

К началу 2025 года было разблокировано около половины замороженных активов российских компаний и граждан, сообщила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ, Минфин и правительство «в целом делают все» для разблокировки иностранных активов российских инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году»,— рассказала госпожа Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности ЦБ за прошлый год (цитата по ТАСС).

В феврале «Ведомости» писали, что некоторые российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными активами. Кроме того, юридические компании рассказывали о единичных случаях успешной разморозки ценных бумаг в иностранных депозитариях российскими физическими лицами. В том же месяце российские инвесторы стали получать выплаты с заблокированных активов: уведомления о пополнении брокерского счета пришли клиентам «РСХБ Управление активами».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Разморозка пустилась в частности».