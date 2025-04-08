ЦБ рассчитывает, что инфляция будет замедляться

Повышение ключевой ставки сумело подавить дополнительный инфляционный импульс и сдержать инфляционное давление прошлого года, считает председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Регулятор рассчитывает, что нынешнее замедление инфляции не остановится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В январе она (инфляция.— "Ъ") была меньше 11%, в феврале — меньше 8%, а за март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается»,— сказала глава ЦБ на встрече с депутатами фракции КПРФ (цитата по «Интерфаксу»).

ЦБ уже три раза подряд сохранял ключевую ставку на уровне 21%, в последний — на заседании 21 марта. Ожидается, что снижения не будет и на следующем заседании в апреле: регулятор сначала хочет убедиться, что инфляция не просто замедляется, но и стремится к целевым 4%. Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция продолжит снижаться в ближайшие месяцы и вернется в норму к концу 2025 года. Она убеждена, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции грозит новым взлетом цен и рыночных ставок в стране.

О позиции регулятора — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».