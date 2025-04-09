Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Украина в нарушение договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, утверждает Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ четыре раза атаковали объекты российской энергетики.

Согласно пресс-релизу министерства, в Курской области вчера, 8 апреля, было осуществлено две атаки. Из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия «Курскэнерго», без электричества осталось село Большое Солдатское. Вечером из-за второй атаки оказались обесточены села Камышное и Крупец в Беловском районе.

В Запорожской области украинский БПЛА атаковал Ботиевскую ветровую электростанцию. В результате повреждена ветроэнергетическая установка, станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт. В Ростовской области из-за атаки беспилотника повреждены провода высоковольтной линии «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 жителей Каменского района.

18 марта Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. На следующий день свое согласие высказал и украинский президент Владимир Зеленский. Минобороны РФ регулярно обвиняет ВСУ в несоблюдении договоренности. 1 апреля Россия передала США список атакованных на ее территории энергообъектов. В российском МИДе уверяют, что Россия готова к серьезному диалогу по Украине.