Минобороны России заявило, что ВСУ продолжают атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По данным министерства, за последние сутки были атакованы объекты в Курской и Запорожской областях.

В Курской области вчера, 7 апреля, в результате атаки БПЛА были повреждены провода в пролете опор высоковольтной линии 750 кВ Курская АЭС—Металлургическая, из-за чего она отключилась. В тот же день в Запорожской области была атакована электроподстанция 35 кВ «Новогорьевка», на ней поврежден радиатор трансформатора, следует из сводки оборонного ведомства.

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский пообещал соблюдать мораторий. Минобороны РФ ежедневно обвиняет ВСУ в нарушении договоренности, при этом глава российского ведомства Андрей Белоусов докладывал господину Путину, что российская армия мораторий соблюдает. 1 апреля Россия направила США список атакованных энергообъектов.