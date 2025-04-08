Небензя: Россия готова к серьезному диалогу по Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ готова к серьезному диалогу по Украине. Однако, уточнил он, Москва не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала Киева. Об этом господин Небензя заявил на заседании Совета безопасности (СБ) ООН по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима»,— сказал постпред РФ.

30 марта Дональд Трамп заявил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. Тогда же американский лидер предупредил о наличии у США «психологического дедлайна» в переговорах по мирному урегулированию на Украине. «Если я решу, что они (РФ. — "Ъ") затягивают время, я не буду этому рад»,— указал он.

В марте стороны договорились о моратории на удары по энергетическим объектам. Россия обвиняет Украину в нарушении договоренности. Минобороны РФ систематически обвиняет ВСУ в нарушении договоренности, при этом глава российского ведомства Андрей Белоусов докладывал господину Путину, что российская армия мораторий соблюдает.

Анастасия Домбицкая