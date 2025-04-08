Средний размер скидок на рынке вторичного жилья Петербурга сократился до 4,5%

Скидки на вторичное жилье в Петербурге в первом квартале 2025 года в среднем составили 4,5%. Об этом говорят данные «Яндекс Недвижимости».

В четвертом квартале 2024-го средний дисконт составлял 4,8%. Как отмечается в исследовании, в городе уменьшается количество собственников, которые готовы делать скидки. Так, в четвертом квартале прошлого года доля таких объявлений составляла 53,1%, по итогам же первого квартала 2025-го этот показатель сократился до 47,6%.

Срок экспозиции готовой квартиры в Петербурге увеличился на 14% — до 115 дней. При этом эксперты отмечают, что эта тенденция характерна для многих российских мегаполисов (Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Волгоград).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя цена на первичном рынке элитного жилья Петербурга превысила 100 млн рублей.

Дарья Астанина