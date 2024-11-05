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Коммерсантъ FM
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Блогеры спешат встать на счетчик

В реестр Роскомнадзора уже записались 13 тыс. создателей контента

Около 13 тыс. человек подали данные о себе для регистрации в государственном реестре блогеров, сообщило Минцифры РФ. Такая форма появилась на портале госуслуг всего четыре дня назад. Для владельцев «персональных страниц» с аудиторией от 10 тыс. подписчиков регистрация там является обязательной. Наказание за отказ от передачи личных данных пока не предусмотрено.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О появлении на портале госуслуг формы для регистрации «персональных страниц» Минцифры сообщило 1 ноября. Уже к 4 ноября поступило 13 тыс. заявок, заявили в ведомстве. В основном форму заполняли блогеры из «ВКонтакте» (39% заявок), YouTube (17%) и Telegram (11%). «После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. В него уже вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры»,— заверили в Минцифры.

Обязанность подавать в Роскомнадзор данные, позволяющие идентифицировать владельцев «персональных страниц» с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков, оговорена поправками к закону «Об информации» и «О рекламе» (приняты Госдумой в июле 2024 года). Среди требований для блогеров упоминается обязательство не распространять запрещенную информацию; в случае систематических нарушений курирующий орган вправе исключить канал из реестра, пояснял ранее первый зампред комитета Госдумы по связи Антон Ткачев.

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Предполагается, что соцсети будут обязаны верифицировать и пометить страницы таких пользователей. Роскомнадзору же поручено вести их закрытый реестр. Если блогер не передал данные о себе и не получил верификацию, то российским компаниям запрещается размещать у них рекламу, а сами они не смогут публиковать предложения о пожертвованиях (донатах). Кроме того, всем пользователям запрещается репостить публикации страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не прошедших верификацию. Если же блогер с аудиторией более 10 тыс. подписчиков не пройдет верификацию, то соцсеть по требованию Роскомнадзора может блокировать его страницу.

Поправки о необходимости верификации вступили в силу с 1 ноября, а с 1 января 2025 года вступят в силу нормы о «запрете репостов и донатов», а также об ограничении рекламы.

В 2023 году Ассоциация развития интерактивной рекламы оценивала объем отечественного рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в 807 млрд руб. (рост на 55% за год). Ассоциация блогеров и агентств (объединяет 50 блогерских агентств и 50 тыс. блогеров) прогнозировала, что объем рынка инфлюенс-маркетинга в 2024 году вырастет на 33,5%, до 42,5 млрд руб.

Советник юридической компании Birch Legal Владислав Елтовский поясняет, что обязанность по регистрации относится к каналам и страницам на интернет-платформах, признанных в России соцсетями. Их реестр ведет Роскомнадзор, напоминает юрист,— это, например, «ВКонтакте», Telegram, YouTube, TikTok и «Одноклассники». Но в перечне нет соцсетей X (экс-Twitter) или Instagram (принадлежит Meta, запрещенной в РФ как экстремистская организация), поэтому на них «новые требования не распространяются», добавляет господин Елтовский.

Первый проект порядка верификации, опубликованный Роскомнадзором 6 сентября 2024 года, был вскоре удален со ссылкой на «технический сбой». Этот документ требовал от блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков предоставить властям ФИО, данные юрлица, номер телефона, адрес электронной почты и IP-адреса техники, используемой для администрирования аккаунту. Данный документ вызвал критику со стороны блогеров – в особенности активно освещающих СВО. Они опасались утечки их персональных данных.

Новую версию опубликовали вечером 1 ноября: в документе говорится, что перечень передаваемых властям данных определит правительство РФ своим постановлением.

По словам Владислава Елтовского, и в принятых ранее Госдумой поправках говорилось, что порядок подачи уведомления и перечень информации должно определить правительство РФ. Хотя «формально порядок и не был принят», на портале госуслуг уже требуют от блогеров название канала и соцсети со ссылками, «телефон и e-mail, привязанный к каналу», а также телефон администратора канала, перечисляет господин Елтовский, «плюс данные владельца аккаунта на "Госуслугах", естественно, тоже будут раскрыты». Впрочем, старший юрист фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова указывает, что ответственность за нарушение требования верификации блогеров пока не предусмотрена: «Вероятно, поправки, ее предусматривающие, внесут позднее».

Судя по всему, новые правила не развеяли опасений «военных» блогеров.

Автор Telegram-канала «Русский Тарантасъ», спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин (152 тыс. подписчиков) заявил, что «не будет спешить с регистрацией». Он опасается, что данные блогеров попадут ВСУ. «Дорогие чиновники, я жив до сих пор, потому что сам забочусь о своей безопасности. Если вам что-то нужно от меня, вы открываете профиль канала — там все написано, кто я, что я + контакты для связи. Зачем больше-то?»,— возмущается господин Стешин в своем telegram-канале.

СЕО группы агентств контентного маркетинга Jami Lup Юлия Долгова полагает, что блогеры все равно будут регистрироваться, а большинство рекламодателей, как и ранее, ориентироваться на рекомендации Роскомнадзора. «В целом весь рынок инфлюенса и его участники уже приняли как данность факт, что пристальное внимание к нашему сегменту — реальность, в которой нужно научиться существовать»,— добавляет она.

Александр Воронов

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