«Одноклассники» пошли на поправку

«Одноклассники» запустили вертикаль «Здоровье», в рамках которой пользователи смогут отслеживать показатели здоровья и вести дневник питания. В перспективе проект может быть интегрирован с сервисом по онлайн-записи YClients, так же, как и сама социальная сеть, входящим в холдинг VK. Темпы развития российского рынка медицинских технологий замедлились, но даже при этом по итогам прошлого года его объем достиг почти 57 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На платформе «Одноклассников» появились приложения «Здоровье» и «Дневник питания», а также контентная вертикаль «Здоровье» и раздел «Мероприятия», рассказал “Ъ” представитель компании. Это поможет пользователям отслеживать регулярный прием лекарств, следить за питанием и т. д. «Среди популярных тем, доступных для изучения и обсуждения в категории "Здоровье", правильное питание, здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, здоровье суставов, артериальное давление, боли в спине»,— уточнил представитель соцсети.

Запуск направления позволит соцсети увеличить вовлеченность на площадке и частоту ее посещения, что в среднесрочной перспективе повлияет на увеличение суточной аудитории (DAU) сервиса в сегменте старше 55 лет, заверяют в «Одноклассниках». В целом более половины общего времени, проводимого в соцсети, приходится на аудиторию старше 55 лет, подтверждает директор по продукту «Одноклассников» Александр Москвичев. В будущем пользователям станут доступны онлайн-консультации врачей (телемедицина), сервис «Тренировки» (отслеживание активности). Источник, близкий к VK, уточнил, что сервисы могут интегрировать с платформой для онлайн-записи YClients (холдинг выкупил сервис в декабре 2023 года).

По данным агентства Smart Ranking, в 2024 году темпы развития российского рынка медицинских технологий замедлились: в 2024 году он вырос на 18% против 27% годом ранее. Более 70 крупнейших его представителей за январь—декабрь 2024 года совокупно заработали 56,8 млрд руб. Среди них — «СберЗдоровье» (10,6 млрд руб.), «Цифромед» (7,6 млрд руб.), «Моторика» (3,6 млрд руб.).

Новые сервисы разработаны и запущены внутри самой площадки, поэтому затраты «Одноклассников» не превышают 30–40 млн руб., оценивает источник “Ъ” на медиарынке. По словам собеседника, появление отдельных сервисов о здоровье внутри соцсети может сделать площадку привлекательнее для медицинской и фарминдустрии: «У "Одноклассников" есть платежеспособная аудитория старше 50 лет, которая следит за здоровьем и готова вкладываться в него».

В среднем у одной экосистемы есть один-два сервиса HealthTech (технологии здравоохранения), говорят в аналитической компании Spektr. При этом компании почти не развивают его ключевые сегменты — онлайн-аптеки и телемедицину. Целенаправленно развивают сервисы здоровья только «Сбер» и «Ингосстрах», считают аналитики. «Яндекс» и вовсе вышел из непрофильного актива «Яндекс Здоровье», продав его специализирующейся на генетических исследованиях компании Genotek (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года). «Несмотря на большое число сервисов здоровья у VK, они в основном относятся к формату мини-приложений и не закрывают более серьезные потребности, такие как консультации или запись к врачу»,— говорят аналитики Spektr.

Независимый IT-эксперт Сергей Вильянов отмечает, что основная аудитория «Одноклассников» это еще не пенсионный возраст и у нее есть возможность платить за качественные медицинские услуги. При этом он сомневается, что нововведения повлияют на аудиторию соцсети или ее вовлечение, скорее повысят монетизацию за счет привлечения новых рекламодателей. «Однако команде модерации платформы придется внимательнее следить за публикуемым контентом,— считает господин Вильянов.— Например, сейчас в разделе можно найти рецепт изготовления настойки из мухоморов». В этом убедился “Ъ”. «Если все сделать правильно, настойка принесет пользу, но мухомор — ядовитый гриб, что чревато неаккуратной реализацией рецепта»,— говорит Сергей Вильянов.

Яна Загоровская, Юлия Юрасова